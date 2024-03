UFPA abre inscrições para Clube de Ciências

Estão abertas as inscrições para as turmas de 2024 do Clube de Ciências da Universidade Federal do Pará(UFPA). As vagas são destinadas para estudantes do ensino fundamental(1° ao 9° ano) e ensino médio(1° ao 3° ano). As inscrições são gratuitas e pela internet.

As inscrições devem ser feitas no período de 29 de fevereiro a 5 de março, exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível, disponível aqui neste link. A confirmação presencial da matrícula ocorrerá nos dias 06 a 08 de Março. Este ano, as atividades de iniciação científica infanto juvenil ocorrerão nas manhãs de sábado, das 8h às 11h.

Os alunos serão orientados e supervisionados por professores e estagiários da UFPA e da Secretaria de Educação do Pará(Seduc). Durante o curso, terão iniciação científica por meio de pesquisa nas áreas de matemática e ciências.

Serviço:

Pré-Inscrição: até o dia 05 de março através desse link.

Confirmação da inscrição: 06 a 08 de Março

Horário: 08:30h - 12:00h e às 14:00h - 18:00h

Local: Clube de Ciências da UFPA

Endereço: Universidade Federal do Pará (UFPA) - R. Augusto Corrêa, 1 - Guamá, Belém - PA, no Instituto de Educação Matemática e Científica (IEMCI) próximo ao Portão 1.

Documentos necessário: RG ou Certidão de Nascimento, Comprovante de Residência, Declaração de Matrícula Escolar

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)