Repescagem UFPA: veja a lista da 3ª chamada dos aprovados

O Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC) publicou nesta segunda-feira (04), a 3º chamada do Processo Seletivo (PS) 2024 da Universidade Federal do Pará (UFPA). Nesta etapa, foram classificados 408 candidatos. A lista completa você pode acessar clicando neste link.

VEJA MAIS

Os classificados devem realizar o procedimento de habilitação ao vínculo institucional, que é dividido em três fases, sendo uma obrigatória a todos os estudantes e outras duas voltadas apenas para alguns grupos específicos de vagas. A primeira fase é o preenchimento do Cadastro Online de Calouros (COC), que deve ser realizado das 13h desta segunda-feira, 4, até às 12h do dia 6 de março.

A segunda fase é a entrega presencial dos documentos, que será realizada nas datas e nos horários definidos nos anexos do Edital da Habilitação. No site do CIAC deve ser feito o preenchimento do COC. Nele também está disponível a lista de classificadas(os), o Edital da Habilitação e anexos.