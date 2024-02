UFPA convoca 694 candidatos na primeira reoferta de vagas do PS 2024

O Centro de Processos Seletivos da Universidade Federal do Pará (CEPS) divulgou, nesta terça-feira (6), a lista de classificados na primeira reoferta de vagas do Processo Seletivo 2024 (PS 2024) da UFPA. Foram preenchidas 694 vagas das 753 disponíveis. As vagas não preenchidas ainda podem vir a ser disponibilizadas em uma nova reoferta, posteriormente, em edital a ser divulgado na página do CEPS.

Agora, os aprovados na reoferta deixam a lista de espera da repescagem do curso escolhido, inicialmente, no PS 2024 e, em breve, serão convocados pelo Centro de Indicadores e Registros Acadêmicos da UFPA (Ciac) para realizar a habilitação ao vínculo institucional do curso para o qual foram convocados na r​eoferta.

Nesta chamada, apenas quatro ofertas de cursos não tiveram suas vagas preenchidas em sua totalidade:

- Física (Noturno, entrada 1, Salinópolis),

- Matemática (Vespertino, entrada 1, Salinópolis),

- Letras-Português (Integral, entrada 2, Uruará),

- Matemática (Integral, entrada 2, Capanema).

Reoferta PS 2024

A reoferta de vagas é uma forma de ampliar as possibilidades de ingresso, para além das chamadas adicionais (repescagens) dos processos seletivos realizados pela UFPA. Participam da reoferta somente os candidatos aprovados e não classificados no PS 2024 que queiram optar por outro curso que não o inicialmente escolhido.

Aquele que opta por concorrer a uma vaga da reoferta declara, automaticamente, que, em caso de classificação em novo curso, renuncia à sua posição na lista de chamada adicional do curso da sua inscrição inicial, ou seja, quem passa na reoferta sai da lista de espera da repescagem do seu curso original. Já os candidatos que não se classificam na reoferta retornam para a lista de espera do curso inicial e podem ainda ser chamados por meio de repescagens, de acordo com a classificação do PS 2024.