UFPA abre inscrições para cursinho popular no campus de Salinópolis; veja como se inscrever

Como preparativo para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a Universidade Federal do Pará (UFPA) do campus de Salinópolis, abriu as inscrições para Curso Preparatório Prof. Marcos Lima Cardoso nesta última segunda-feira (04). As inscrições para o processo começam no próximo dia 11 de março e se estenderá até o dia 18 de março, e devem ser realizadas presencialmente no Auditório do Campus Universitário de Salinópolis. Mais informações no edital.

Ao todo,serão disponibilizadas 100 (cem) vagas, destinadas para estudantes do 3ª ano do Ensino Médio de escolas públicas de Salinópolis e regiões próximas ou moradores da região que já tenham concluído o Ensino Médio na Rede Pública. As atividades promovidas pelo Curso Preparatório serão oferecidas de terça a sexta-feira, das 19h às 21h30, no Auditório da Casa de Cultura Fonte do Caranã, localizada no município de Salinópolis.

Este é um projeto de extensão do Campus Universitário de Salinópolis da UFPA, e tem por objetivo promover uma formação complementar, gratuita e de qualidade, para aqueles que pretendem fazer a prova do ENEM em 2024.

Serviço:

Inscrições Curso Preparatório Prof. Marcos Lima Cardoso

Edital: disponível aqui

Data: de 11/03 a 18/03

Hora: das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h,

Local: no Auditório do Campus Universitário de Salinópolis, localizado na Rua Raimundo Santana Cruz

Documentos necessários:

- Formulário de Inscrição preenchido;

- RG e CPF (cópia);

- 2 fotos 3x4;

- Comprovante de Matrícula emitido pela Escola (caso esteja cursando o 3ª ano do Ensino Médio) ou Comprovante de Conclusão do Ensino Médio (cópia e original para conferência);

- Cópia dos Boletins contendo as notas obtidas no 1o e 2o ano do Ensino Médio (se estiver cursando o 3o ano) ou Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio (caso já tenha concluído).

- Comprovante de inscrição no Cadastro Único, caso seja beneficiário de algum programa social.

- Cópia de certificados de premiações recebidas, caso o candidato possua.

