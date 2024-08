Ribeirinhos de Cametá ensinam nas redes como coletar e preparar turu

Um perfil no Instagram administrado por ribeirinhos de Cametá (@oosribeirinhos) tem viralizado na Internet, ao mostrar, de forma bem humorada, o dia-a-dia de uma comunidade que vive às margens do rio Pindobal-Miri, no município. A página já conta com 732 mil seguidores.

Os últimos vídeos postados pelo grupo, nesta semana, mostram os cametaenses ensinando como coletar e preparar turu para comer, uma tradição amazônica que aproveita o molusco que dá em cascas de árvores para preparar iguarias.

Em um dos vídeos, que já teve mais de 56 mil curtidas, é possível ver crianças e adultos em busca de “pau podre” no igarapé para coletar turu. “Vem, sumano, pegar turu com a gente!”, convocam. Eles adentram o igarapé e procuram pedaços de árvores molhados, onde acham vários moluscos, que consomem no local mesmo, misturando com vinagre e sal. “É colocar um pouquinho de sal e jogar pra dentro do bucho. Aqui, os pequenos atacando a panela que tava com o turu dentro”, diz o narrador do vídeo.

Na postagem seguinte, os ribeirinhos aparecem fazendo uma farofa de turu com palmito, listando os ingredientes necessários e mostrando o preparo. “Pra tirar aquele pitiú do turu, toranja, porque limão não tem”, explica o morador identificado como Juventino, com sotaque tipicamente cametaense. Ao fim, mostram a prato preparado, servido em uma cuia: “Agora é só dá-lhe, parente!”, convidam.