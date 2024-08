Iphan reúne pesquisadores e acadêmicos em Belém para falar sobre o Prêmio Rodrigo 

Com o intuito de incentivar a valorização do patrimônio cultural e uma participação maior de fazedores de cultura no Pará, o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) realiza nesta quinta-feira (1) o Encontro do Patrimônio Cultural Prêmio Rodrigo, um evento gratuito que será realizado no espaço Mercedários UFPA, de 14h às 18h.

O encontro visa reunir pesquisadores e acadêmicos de Belém para compartilhar mais informações sobre o funcionamento do 37º Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, um evento de celebração ao patrimônio cultural brasileiro. Com um total de R$ 450 mil em gratificações, o Prêmio selecionará 15 ações exemplares em todo o Brasil.

A Analista Maryclea Neves, do Iphan, afirma que o encontro é realizado em parceria o Programa de Pós-Graduação em Ciências do Patrimônio Cultural (PPGPatri), da Universidade Federal do Pará (UFPA), e tem o objetivo de esclarecer dúvidas dos acadêmicos sobre o prêmio Rodrigo, promovendo compartilhamento de ideais entre os fazedores de cultura na capital.

“Além de esclarecer de forma presencial as dúvidas de última hora de quem vai se inscrever, o evento promove diálogo entre os alunos e pesquisadores do campo do patrimônio, sobre o funcionamento e a importância do prêmio, como incentivo a realizações de ação de promoção preservação e salvaguarda do patrimônio. Será um momento também de trocas e compartilhamentos de pensamentos e experiências sobre este tema, a partir das detentoras e ganhadoras de edições anteriores”, explica.

A programação envolverá dois momentos, sendo que o primeiro, às 14h, consistirá na apresentação das principais informações sobre o Prêmio e o esclarecimento de dúvidas referentes ao histórico, especificidades e tema da 37ª edição.

O segundo ato da programação será uma mesa-redonda, com a participação de: Adelaide Oliveira (coordenadora do projeto Circular Campina Cidade Velha, ação vencedora do Prêmio Rodrigo em 2018); Anna Linhares (professora da Universidade Federal do Pará e pesquisadora sobre mulheres, raça, gênero e ensino de História, feminismos, patrimônio e cultura material indígena) e Gyselle Tety (detentora do bem cultural Brinquedos de Miriti, que é associado ao Círio de Nazaré). O evento será dinâmico e com a participação de todo o público presente.

O debate na mesa-redonda será mediado por Idanise Hamoy - professora do curso de Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciências do patrimônio da Universidade Federal do Pará.

No dia 23 de agosto, o Iphan realizou em Belém a Oficina de apresentação do Prêmio Rodrigo, o evento inicial de contato com o público para divulgar mais informações sobre a premiação. Diferente deste primeiro momento, Maryclea esclarece que o encontro no espaço Mercedários tem o objetivo de falar mais intimamente com os pesquisadores e acadêmicos paraenses.

“O primeiro evento privilegiou o edital, para quem estava inscrevendo suas ações. Este novo, foi pensando na comunidade acadêmica e demais interessados no prêmio e na sua temática deste ano. Vai ter espaço para fazer perguntas, onde vamos falar sobre o Prêmio, políticas públicas, a temática deste ano, o edital, teremos um espaço pra quem estiver presente, esclarecer suas dúvidas”, salienta a analista.

Para o auxiliar institucional do Iphan, Paulo Guimarães, o encontro no espaço Mercedários é de extrema importância para apresentar as aplicações das políticas públicas motivadas pelo Prêmio Rodrigo, as quais podem trazer mais visibilidade e valorização das pessoas que trabalham pelo patrimônio cultural.

Esse encontro tem uma importância muito grande porque a gente tenta alcançar um novo público, um novo nicho de pessoas que estão envolvidas diretamente com a cultura, com o patrimônio cultural, que são os pesquisadores e os acadêmicos, os quais estão sendo inseridos agora no patrimônio cultural e na sua disseminação. A gente tenta trazer a comunidade acadêmica com a perspectiva da política pública do Prêmio, e como o Iphan e o Governo Federal estão buscando, a partir do prêmio, fomentar e valorizar esses fazedores de cultura, que muitas vezes são invisibilizados”, salienta auxiliar institucional Paulo Guimarães

Os interessados em participar do encontro Encontro do Patrimônio Cultural Prêmio Rodrigo devem preencher um formulário online e se inscrever gratuitamente no evento, que garantirá certificação aos acadêmicos. Mais informações sobre o Prêmio Rodrigo podem ser obtidas no site premiorodrigo.iphan.gov.br

Serviço:

Encontro do Patrimônio Cultural Prêmio Rodrigo

Data: 1/8/2024

Local: Mercedários UFPA - Boulevard Castilhos França, s/n - Bairro Campina – Belém

Horário: de 14h até 18h