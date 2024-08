Foto icônica de Medina vira capa de cadernos no Brasil

Após milhares de pedidos de pessoas na internet, a foto icônica de Gabriel Medina ‘voando’ ao lado de sua prancha de surf vai virar capa caderno. A Marca Tilibra resolveu atender as solicitações dos fãs e já anunciou oficialmente a nova linha de materiais que irão estampar o atleta brasileiro.

Em sua página oficial do Instagram, a empresa divulgou a sua nova linha de cadernos com um vídeo ilustrado. Na legenda, a Tilibra ainda demonstrou sua torcida ao brasileiro nas Olimpíadas.

“Foi aqui que pediram o caderno Tilibra do @gabrielmedina?! Então já podem comemorar, porque é real! Agora só nos resta aguardar o ouro, que ele vem também!”, escreveu na legenda.

A foto que viralizou em todo o mundo pertence ao francês Jérôme Brouillet, da Agence France-Press. Assim que ela foi compartilhada na internet, a imagem ganhou imensa proporção, não só pelo take impressionante, mas pelo simbolismo em volta dela, já que Medina havia acabado de entrar para a história nos Jogos Olímpicos de Paris, ao conquistar a nota 9,90 e derrotar o japonês Kanoa Igarashi.

Medina está classificado para a seminal do surfe na Olimpíada e enfrentará o australiano Jack Robinson. A disputa será na segunda-feira (05) mais uma vez no mar de Teahupo'o, no Taiti.