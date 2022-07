Renato Ogawa e os desafios de administrar a cidade portuária de Barcarena

Economista por formação, paraense de Barcarena, vereador por três mandatos, ex-presidente da Câmara Municipal, duas vezes vice-prefeito, deputado estadual e atual prefeito de Barcarena. Em entrevista à reportagem de O Liberal, Renato Ogawa falou sobre os desafios de administrar a cidade portuária, além de comentar também a recente Lei Municipal que taxa veículos de turismo na entrada das praias do município.

Você já foi deputado estadual e vereador de Barcarena. Hoje, prefeito. Quando iniciou carreira política, esse era seu objetivo, chefiar o Executivo da cidade?

Meu objetivo sempre foi trazer, através do trabalho, esperança para a vida das pessoas, contribuir para mudanças positivas. Essa talvez tenha sido a maior motivação. Não era um sonho, ser prefeito, mas o trabalho em equipe me conduziu a viver este momento tão especial que estou vivendo hoje. Espero poder retribuir essa confiança depositada pela população com muito trabalho e dedicação às melhorias que a cidade precisa.

Como você define a relação do Executivo com o Legislativo do município hoje? Existe dificuldade do Executivo aprovar projetos?

Temos uma relação de respeito mútuo e um diálogo aberto para todas as questões que são de interesse da população. A aprovação de projetos é uma questão inerente à Câmara Municipal e sempre incentivamos a independência dos poderes, tão necessária em uma democracia.

os desafios de administrar uma cidade cuja principal fonte econômica é a indústria? A Prefeitura tem investido também em outras áreas, como comércio e agricultura?

Temos uma condição diferenciada de alguns municípios do Pará e do Brasil. A nossa condição de cidade industrial, portuária e com grande vocação para a logística, acabam criando um grande processo migratório para o nosso município. Como nem todos que vêm são absorvidos por vagas de emprego, acabam aumentando a demanda por diversos serviços públicos como: saúde, educação, habitação e uma necessidade de serviços assistenciais.

A Prefeitura tem se empenhado em manter serviços de qualidade, mesmo sem receber royalties, diferente do que muitos pensam.

Através do alinhamento com os Objetivos Sustentáveis da ONU, buscamos alcançar um modelo de desenvolvimento focado nas pessoas, garantindo oportunidades, com responsabilidade social e ambiental e apostando alto em tecnologia e inovação.

As iniciativas em qualificação profissional, como o Qualifica Barcarena, no fomento ao empreendedorismo; com o Barcarena Business e o Fundo Acreditar, fortalecendo e financiando pequenos empreendedores que planejam crescer; na economia solidária e agricultura familiar, como o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos; além da atenção ao pequeno produtor, provendo qualificação técnica, entrega de insumos, logística e disponibilizando equipamentos agrícolas no campo; têm sido nossas principais estratégias para trazer mais dignidade e qualidade de vida para as pessoas, na medida em que elas passam a ter mais oportunidades no mercado de trabalho e mais alternativas de geração de renda.

Inicialmente, a opinião pública não reagiu positivamente à Lei Municipal de taxar veículos de turismo nas praias de Barcarena. Como você lidou com essas críticas? E como a gestão pretende reverter essa situação?

Creio que as críticas, no primeiro momento, em relação a esta lei, se deram por conta da falta de entendimento do seu verdadeiro objetivo. O foco central da lei não está nas taxas. Nosso objetivo é ter controle sobre a chegada de transporte de turismo em nosso município, precisamos ordenar, precisamos saber previamente quantos ônibus chegarão em nossas praias. Temos preocupações com a segurança e o bem-estar das pessoas. Qualquer situação imprevista ou indesejada, qualquer sinistro, o primeiro órgão a ser questionado será a Prefeitura.

As pessoas que moram aqui e aquelas que escolhem Barcarena para seu lazer ou descanso nos finais de semana, irão perceber que com esse controle, teremos um lugar mais seguro e organizado.

Já estamos recebendo apoio das famílias, dos comerciantes e até mesmo de quem vem de outros municípios para aproveitar as belezas da praia do Caripi.

O que a população de Barcarena pode esperar de resultado da cobrança pelo acesso, circulação e permanência dos veículos nas praias de Barcarena?

Volto a afirmar que a cobrança de taxa não é o foco central desta lei. A taxa é originada por uma contraprestação de serviços. Como vamos ter que fiscalizar, orientar e organizar tudo, se faz necessário a cobrança de taxa, o que ainda será regulamentado por decreto do executivo.

Com a aplicação da legislação e organização desse fluxo de veículos a população pode esperar um trânsito mais fluido, mais espaço para as pessoas circularem livremente, mais conforto, tranquilidade e segurança para todos que vêm aproveitar as belezas naturais de Barcarena. A Prefeitura continuará investindo na infraestrutura das nossas praias, como já vem fazendo desde 2015, no Caripi.

Uma intensificação das ações de educação ambiental. Hoje temos um exército de mais de 100 trabalhadores que atuam na limpeza da praia após a saída dos turistas nos dias de pico, logo, o problema não é só colocar mais gente para limpar. A solução também está em ordenar, e esse é o nosso objetivo mais imediato, para termos um espaço mais sustentável e seguro para todas as famílias.

Qual avaliação você faz desse 1 ano e 6 meses de sua gestão na cidade? O que melhorou? O que precisa melhorar ainda?

A avaliação é muito positiva. Somos uma equipe que trabalha unida e com planejamento. Agora, aceleramos em obras estruturantes, estratégicas para o desenvolvimento do município. A Prefeitura também já realizou trabalhos em todos os bairros do município em áreas como: educação, saúde, saneamento, asfalto, esporte, lazer, agricultura, trabalho e assistência. Se fossemos falar de números, são impressionantes e animadores.

Certamente, fizemos muito em pouco tempo e continuamos abrindo canteiros de obras. Ainda temos alguns desafios pela frente, que haveremos de superar, com o trabalho integrado, responsabilidade, inteligência, transparência e o devido cuidado com o recurso público, e o principal, que é o foco nas pessoas.

Tenho certeza de que estamos plantando sementes para que, em breve, possamos ter Barcarena como um dos melhores municípios do Pará em qualidade de vida.