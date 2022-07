Programação de veraneio agita o Caripi; confira

A prefeitura de Barcarena, sob o comando da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), deixou para realizar a programação intensa de veraneio do município nos dois últimos finais de semana de julho na praia do Caripi. Com o mote “Vem pra Barcarena, a capital do verão amazônico”, a gestão contratou shows de bandas locais e nacionais para tocar em seis noites, a partir do dia 22.



Todas as apresentações serão abertas ao público, gratuitamente, mas haverá controle de segurança no acesso à praia. A prefeitura vai realizar uma ação integrada com as secretarias municipais para manter a ordem e o fluxo tranquilo de pessoas no local dos shows. Além do efetivo da Polícia Militar, haverá seguranças particulares na praia.

VEJA MAIS



“Será o melhor festival de verão de todos os tempos”, divulgou a prefeitura nas chamadas que estão sendo feitas pelas redes sociais. A abertura no dia 22, uma sexta-feira, será com as bandas Mizerê e Babado Novo; no sábado, 23, Thiago Costa e Pixote; e domingo, dia 24, Cabaré do Brega e o agito dos Baladeiros.



O festival de verão continua nos dias 29, 30 e 31 de julho, com as seguintes atrações: na sexta, Manu Batidão e na sequência a banda Parangolé; no sábado, bandas Navibe e Revelação; e no domingo, última noite de show, tem banda Nosso Tom, fechando do Raí Saia Rodada. As apresentações estão previstas para começar a partir das 20h.