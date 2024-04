Remoção dos corpos encontrados em embarcação no Pará muda para porto maior, em Vila Castelo

Os corpos encontrados em uma embarcação na região do Tamatateua, no município de Bragança, no Pará, serão removidos em um porto na comunidade ‘Vila do Castelo’. Os fatores da natureza e as dificuldades devido à área ser isolada foram determinantes para a mudança na logística do resgate. A decisão foi tomada ainda na madrugada de domingo (14).

Conforme as apurações, já estão ocorrendo os preparativos no local para onde a embarcação com os corpos será levada. Ainda no sábado, quando os corpos foram encontrados, esperava-se que o barco com os cadáveres chegasse a Bragança a partir das 19h30. Na ocasião, os oficiais que participavam no local também informaram que a maré seria um dos fatores que mais dificultavam o resgate e que outras embarcações seriam usadas para dar apoio na ação.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal continua apurando mais detalhes sobre o trabalho das equipes de resgate.

[Com informações de Erlan Gatinho, direto de Bragança / Especial para O Liberal]

