Rayssa Leal, a 'Fadinha', leva Mundial de Skate Street nos Emirados Árabes

A atleta Rayssa Leal se consolidou como campeã mundial de skate street neste domingo (5), ao vencer o Mundial da modalidade, disputado em Sharjah, nos Emirados Árabes. Com essa conquista, Rayssa é campeã da Liga Mundial e do Campeonato Mundial

Aos 15 anos de idade, Rayssa garante 80 mil pontos no ranking rumo a Paris 2024. Antes das quartas de final, ela machucou o pulso e correu o risco de não disputar o campeonato.

Na competição, a australiana Chloe Covell e a japonesa Momiji Nishiya completaram o pódio. Rayssa fechou com a pontuação de 255,58; Chloe ficou com a prata com 253,51 e Momiji com o bronze com 253,30.

Brasileiras em destaque

Outras duas brasileiras competiram na final: Gabi Mazetto, que ficou na 6ª colocação, e Pâmela Rosa, na 8ª.

Nas voltas, Rayssa acabou ficando com a primeira nota: 83,32. Apesar de ter ficado entre as três melhores notas, a brasileira optou pela segurança apostando nas manobras.

Logo em sua primeira manobra, Rayssa lançou a assinatura do flip rockslide de front e garantiu um 85,04. Seu segundo acerto garantiu um 87,22 indo para a primeira colocação até então. Depois de garantir uma excelente nota, ela tentou manobras mais ousadas e acabou errando. Ela ficou com uma pontuação de 255,58, conquistando o título mundial.

Gabi teve uma boa primeira volta ficando com 58,64. Em nenhuma de suas voltas Gabi conseguiu fazê-las de forma limpas, sem erros. Seu primeiro de acerto de manobra foi explorando o hubba e ficou com um 79,35. Gabi somou dois erros seguidos ao tentar mais uma manobra no hubba. Em sua última manobra ela conseguiu um 83,46. Gabi terminou com 221,45 o que garantiu a 6ª colocação

Já Pâmela Rosa não foi bem nas voltas, sua melhor nota foi um 43,38. Com muitos erros em suas voltas, ela não conseguiu entregar um bom resultado. Em seu primeiro acerto de manobra, Pâmela explorou o gap da pista e tirou um 83,14. Pâmela cometeu três erros seguidos e acabou somando um deles. Pâmela ficou com a 8ª colocação somando 126,52.

