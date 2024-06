Rara, menor espécie de tamanduá do mundo é encontrada dentro de residência em Barcarena

A menor espécie de tamanduá do mundo foi encontrada dentro de uma casa em Barcarena, nordeste do Pará, na tarde desta segunda-feira (3). O animal estava agarrado em uma grade na varanda do imóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), responsável pelo resgate, o tamanduaí ou tamanduá-seda, como é conhecido por causa da sua pelagem macia, não apresenta nenhum tipo de ferimento e está saudável.

O sargento Carvalho, do 6º Grupamento Bombeiro Militar (6º GBM), disse à redação integrada de O Liberal que, após o animal ter sido resgatado e levado ao quartel, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semade) de Barcarena foi acionada para que desse prosseguimento às medidas cabíveis.

“Os moradores da casa onde ele (tamanduá) era um filhote de tamanduá, mas, na verdade, é uma espécie rara. O animal, que tem hábitos noturnos e é muito pequeno, está saudável e sem ferimentos. Nossa equipe teve o maior cuidado em resgatá-lo”, contou o militar.

A Semade, nesta terça-feira (4), irá providenciar a transferência do animal para uma instituição especializada em Belém, caso seja necessário.

Conheça o tamanduaí

Esse mamífero, de nome científico Cyclopes didactylus, segundo especialistas, não ultrapassa 400 gramas e é difícil de ser visto. Costuma passar dias dormindo e enroscado no alto das árvores e tem o hábito de sair durante a noite.

A pelagem do tamanduaí é amarelada, macia e sedosa, daí vem o nome tamanduá-seda. É comum em subespécies a presença de listras escuras, muitas vezes acastanhadas. Os olhos são pretos e as solas dos pés são avermelhadas. As patas traseiras são bem adaptadas para escalar as árvores e eles têm caudas parcialmente preênsil que também auxiliam no deslocamento.

Essa espécie pode dar à luz a um único filhote, até duas vezes por ano. No início da vida, a alimentação é feita de insetos regurgitados pelos pais.