Tamanduá sobe em poste, pega choque e é resgatado em Marabá; vídeo

Muita gente se espantou, nesta terça-feira (8), com uma cena incomum em Marabá, região sudeste do Pará. Um tamanduá subiu em um poste e se aconchegou na fiação da rede de energia elétrica. Ele foi retirado por uma equipe da concessionária de energia, que sem habilidade para esse tipo de resgate, deixou o animal tomar choque e cair da altura do poste. Mas,o bicho sobreviveu. As informações são do site Correio de Carajás.

Testemunhas disseram que o tamanduá simplesmente subiu o poste no bairro Cidade Nova, e se ajeitou na fiação com desenvoltura, a ponto de dormir. Tudo aconteceu na avenida perto de um shopping center, na área urbana da Rodovia Transamazônica.

Populares não demoraram em acionar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a concessionária de energia e o Corpo de Bombeiros. Só a equipe da concessionária de energia atendeu ao chamado dos transeuntes. Os funcionários da concessionária desligaram o fornecimento de luz no perímetro e retiraram o tamanduá da fiação.

Tomou choque, caiu, mas sobreviveu

No entanto, na ação do pessoal da conceccionária de energia elétrica, o tamanduá tomou um choque e caiu. Populares filmaram a cena e mesmo parecendo zonzo, o animal sobreviveu, para alívio de quem acompanhava o caso.

Populares com a ajuda da equipe da concessionária soltaram o tamanduá em uma área de mata entre o Aeroporto de Marabá e lojas, à margem da Transamazônica.

Animal em extinção

A literatura veterinária descreve que a degradação e a redução dos habitats são apontadas como as principais causas da perda populacional da espécie, mas a caça, o atropelamento em estradas e os incêndios florestais também contribuem para colocar o tamanduá-bandeira na lista de espécies ameaçadas de extinção.

O tamanduá é um mamífero com ocorrência na América do Sul e na América Central. O bicho tem hábitos diurnos e costuma dormir no mesmo local onde anoitece. É considerado silencioso, e só se ouve o grunhido dele quando esta enfurecido. O tamanduá tem diversas denominações, como tamanduá-bandeira, bandurra, tamanduá-açu, tamanduá-mirim; tamandua mexicana, tamanduá-do-norte.