Queda na inscrição do Enem pode não interferir na concorrência dos cursos

Com a redução no número de inscritos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021), a dúvida que fica entre muitos estudantes é se a baixa procura pelo exame provoca alguma alteração na disputa por uma vaga nas universidades. A Redação Integrada de O Liberal procurou as duas maiores universidades paraenses para comentar o assunto. Neste ano, o Pará teve 30,6% menos inscrições do que no ano passado.

No Brasil, o total de inscritos é o menor desde o Enem 2007, quando 3,57 milhões de participantes se inscreveram; também é o menor desde que a prova adotou o formato atual, em 2009. A estimativa, ao analisar as edições anteriores, é de que essa redução de participantes ainda pode ser maior a contar pelo processo de homologação da candidatura e ainda pelos faltosos no dia da prova.

Para a professora Glória Rocha, diretora de Acesso e Avaliação da Universidade Estadual do Pará (Uepa), apesar de a demanda cair, a concorrência pode não reduzir. Ela explica que o que determina a concorrência é a pontuação de cada participante. “Por exemplo, se tivermos um aluno que tirou mil na redação e foi bem nas outras áreas, ele poderá determinar a concorrência do curso escolhido”.

Glória também destaca que essa falta de alunos é algo benéfico para aqueles que passam muitos anos tentando ingressar no nível superior. Alguns não conseguem a vaga pela condição socioeconômica. Outros têm o desafio da forma de organização e desenvolvimento dos conteúdos nas escolas em que estudam ou concluíram a educação básica.

“Eu penso que isso representa um lado positivo, de todo estudante que passa 12 anos ou mais numa escola pública ou privada, organizando e estruturando seu conhecimento para futuramente ingressar no ensino superior. É uma oportunidade ímpar para esse estudante que vive tendo essa expectativa de ingresso”, conclui Glória.

Tendo um dos vestibulares mais concorridos da região Norte, a Universidade Federal do Pará (UFPA) teve no PS 2021 mais de 80,7 mil solicitações de inscrições. Dessas, em torno de 79,8 foram homologadas. Os cursos mais concorridos na instituição foram: fisioterapia, psicologia, enfermagem e medicina.

Marília Ferreira, pró-reitora de Ensino de Graduação da UFPA, avalia que o número de inscritos pode não afetar a concorrência dos cursos tradicionalmente mais concorridos. Estes devem continuar com grande número de interessados. No entanto, os cursos cuja seleção é menos almejada podem apresentar queda no número de candidatos.

“Com a necessidade da implantação do ensino remoto, muitos estudantes ficaram sem perspectiva sobre o que fazer - seguir os estudos, parar para ‘esperar’ a pandemia acabar. Esse ‘desarranjo’ do que era o normal e a falta de compreensão do que virá ocasionou a baixa das inscrições, certamente. Além, é claro, também a necessidade de buscar trabalho para garantir a sua própria sobrevivência e dos seus familiares levou muitos estudantes a adiarem o sonho de cursar o ensino superior”, ressalta a pró-reitora.

Tanto a Uepa quanto a UFPA deixaram de disponibilizar vagas exclusivas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ambas possuem Processos Seletivos com regras próprias. Neste ano em especial, as universidades optaram por fazer um segundo processo seletivo, com notas de cortes mais baixas buscando preencher as vagas remanescentes do vestibular 2021.

(Bruna Ribeiro e Karoline Caldeira, estagiárias, sob supervisão de Victor Furtado- coordenador do núcleo Atualidades)