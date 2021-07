Mais de 4 milhões de estudantes foram inscritos para provas do Enem 2021

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta quinta-feira (15), que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021) vai contar com 4.004.764 candidatos inscritos. De acordo com o G1 Educação, esse número de inscritos é o menor desde o Enem 2007, quando 3,57 milhões de participantes se inscreveram; também é o menor desde que a prova adotou o formato atual, em 2009.

O número final de participantes da edição depende da confirmação de pagamento da taxa Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança), no valor de R$ 85, cujo boleto vencerá na segunda-feira (19). As 4.004.764 pessoas correspondem às inscrições para as duas versões do exame, impressa e digital. Os candidatos isentos de pagamento têm aplicação de prova garantida.

O Inep informa que, ao término do prazo para inscrições às 23h59 de quarta-feira (14), foram registrados 3.903.664 inscritos para a versão impressa. Já a versão digital teve as 101.100 vagas ofertadas preenchidas. As duas modalidades de prova serão aplicadas nas mesmas datas. O Enem 2021 será realizado em 21 e 28 de novembro.

Somente quem concluiu o ensino médio ou está terminando essa etapa em 2021 poderá fazer o Enem Digital.

Monitoramento

Como repassa o Inep, os "treineiros" (participantes que fazem provas para autoavaliação) puderam optar pela versão impressa. Os interessados devem indicar o estado e o município onde desejam fazer as provas.

O candidato pode acompanhar a situação da inscrição por meio da Página do Participante - precisa fazer acesso com o login único dos portais gov.br. Nesse mesmo espaço, é possível acompanhar as solicitações feitas e ingressar com possíveis recursos. Pode-se recuperar a senha acessando o sistema do Governo Federal e informando o CPF e seguindo instruções devidas.

Provas

As duas modalidades do Enem 2021, impressa e digital, serão aplicadas nos mesmos dias, 21 e 28 de novembro, como repassa o Inep. Ambas as versões terão as mesmas provas, com itens iguais e mesmo tema de redação.

O Enem funciona como porta de acesso ao ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni), ambas ações do Ministério da Educação (MEC). Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes.

Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. (Com informações do Inep e G1)

Confira as próximas datas do exame:

Pagamento da taxa de inscrição: 30/6 a 19/7/2021

Atendimento especializado

Resultado: 23/7/2021

Recurso: 23 a 30/7/2021

Resultado do recurso: 4/8/2021

Tratamento pelo nome social

Solicitação: 19 a 23/7/2021

Resultado: 30/7/2021

Recurso: 2 a 6/8/2021

Resultado do recurso: 11/8/2021

Aplicação: 21 e 28/11/2021