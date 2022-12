Quase 2 mil pessoas aguardam para receber o passaporte no Pará

Quase duas mil pessoas aguardam a emissão de passaporte no Pará. No Brasil inteiro, são 100 mil pessoas ne espera. O número diz respeito às pessoas que já passaram pelos postos de atendimento, cumpriram os processos burocráticos e agora esperam apenas pela impressão e entrega do documento, suspensas por falta de recursos. De acordo com a Polícia Federal (PF), responsável por emitir o documento, por enquanto não há previsão para retomada do serviço, mas há a expectativa de que isso seja feito em breve.

No Pará, o maior quantitativo de pessoas aguardando pelo passaporte é registrado na Região Metropolitana de Belém: são 1.149, que foram atendidas no posto localizado dentro de um shopping de Ananindeua. Outras 320 foram atendidas na Delegacia de Polícia Federal localizada em Rendenção, no sudeste do Estado; 252 foram atendidas no posto localizado em um shopping de Marabá, na mesma região; 135 foram atendidas em um shopping de Santarém, no Oeste paraense, e 42 na Delegacia de Polícia Federal de Altamira, no sudoeste do Estado, totalizando 1.898 pessoas aguardando apenas receber o documento.

Em nota enviada à redação de O Liberal, a PF diz que: “Temos acompanhado a tramitação do Projeto de Lei do Congresso Nacional n° 12, de 2022, que foi aprovado quinta-feira (15/12/2022), o qual prevê a suplementação em R$ 31.471.342,00 do Serviço de Passaporte. O PLN 12/2022 seguiu para sanção presidencial. A PF permanece aguardando”.

Segundo o órgão, o agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF continuam funcionando normalmente, mesmo sem uma previsão exata de quando os documentos voltarão a ser entregues aos requerentes.

Ainda conforme informou a PF, a primeira suspensão da emissão de passaportes ocorreu no dia 19 de novembro, devido à “insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem”. Naquele momento, a emissão foi retomada, pois havia a expectativa de que a suplementação do orçamento fosse logo aprovada, mas, como isso não ocorreu, a emissão foi suspensa novamente no último dia 1º de dezembro, o que gerou essa demanda represada de cerca de 100 mil pessoas em todo o País à espera do documento.