Quantos anos tem o Ver-o-Peso? Feira faz aniversário nesta quarta (27/03)

Considerado a maior feira ao ar livre da América Latina, o Complexo do Ver-o-Peso, em Belém, se aproxima do quarto século de existência. O local, que é um dos principais cartões-postais da cidade e um símbolo da cultura paraense, completa 397 anos nesta quarta-feira (27). Para celebrar a data, a feira terá uma programação especial que inclui ações de saúde e apresentações culturais.

Fundado em 1627, logo após a fundação de Belém, o Ver-o-Peso se tornou um importante centro de comércio e abastecimento da região. O nome vem da expressão "ver o peso", que se referia à prática de pesar os produtos comercializados no local. O mercado é famoso por sua variedade de produtos, que inclui desde alimentos frescos, como peixes, frutas e legumes, até ervas medicinais, artesanato e artigos religiosos.

Em 1977, o conjunto arquitetônico e paisagístico do Ver-o-Peso foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Arquitetônico Nacional (Iphan). O reconhecimento reforça a importância cultural e histórica do local.

Reforma e revitalização

Este ano, as comemorações do aniversário do Ver-o-Peso serão realizadas no Boulevard Castilhos França. Tradicionalmente o aniversário ocorre no estacionamento do mercado, que será ocupado pela montagem da feira provisória que abrigará os permissionários do Complexo, devido à reforma e requalificação do local. A mudança faz parte de um projeto mais amplo que visa modernizar e oferecer melhores condições aos frequentadores da feira.

A revitalização do Complexo do Ver-o-Peso abrange as estruturas da Feira do Ver-o-Peso, o Mercado de Ferro (Peixe), o Mercado Bolonha (carne), o Solar da Beira, a Pedra do Peixe e a Feira do Açaí.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)