Rua Ladeira do Castelo recebe reforma no Centro Histórico de Belém

A Rua Ladeira do Castelo, no Centro Histórico de Belém, recebe obra de recuperação e restauro. A via centenária é a que fica ao lado do Forte do Presépio e liga a Praça Frei Caetano Brandão à Feira do Açaí. O trabalho realizado no local integra uma série de obras que começaram a ser feitas, em Belém, a partir do projeto de reforma do Complexo do Ver-o-Peso, iniciado em 29 de fevereiro. A previsão para o término dos serviços na rua Ladeira do Castelo é de 90 dias e para a reforma de todo o complexo é de 18 meses.

De acordo com Marco Bessa, engenheiro do Departamento de Obras Civis (Deoc) da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), órgão responsável pela reforma, a recuperação dos materiais existentes na Ladeira é o principal ponto desta parte da reforma.

“Somente na rua da Ladeira, teremos mais de 10 frentes de serviço, como a catalogação e registro dos revestimentos, limpeza, verificação e impermeabilização das travessas de madeira dos trilhos, assim como muitos outros serviços específicos de restauração”.

Dentre esses serviços, o trato das madeiras, algumas centenárias, é um trabalho minucioso e detalhista, uma vez que é necessário manter a integridade das peças por, pelo menos, mais um século. Por isso, as equipes trabalham na remoção de sujidades, como limo, resto de outros materiais usados em construções, assim como a remoção de alguns gases encontrados com facilidade (enxofre e dióxido de carbono).

Em seguida à limpeza, é feita a imunização, principalmente contra agentes que destroem a madeira, como os cupins: a madeira permanece protegida por uma semana para que a imunização seja eficiente, sendo então impermeabilizada (em três etapas) e retorna então ao seu local de origem.

Melhorias para quem frequenta o local

Aluísio Henrique trabalha diariamente na praça Frei Caetano Brandão e afirmou que as obras em todo o Ver-o-Peso são bem-vindas e está achando ótima a revitalização da Ladeira: “Vai melhorar muito mais, cem por cento a mais do que já era: melhorando a rua da Ladeira, vêm os turistas e serve para os paraenses trafegarem aqui pela rua”.

Reforma é orçada em R$ 63 milhões

A reforma do Complexo do Ver-o-Peso foi orçada em R$ 63 milhões e iniciou com a recuperação da rua Ladeira do Castelo; em seguida, expandirá os trabalhos para a Feira do Açaí, para a feira tradicional e aos mercados de Carne (Francisco Bolonha) e Ferro.

Por ser um local tombado pelo patrimônio, a obra do Complexo é uma prioridade para a gestão municipal e está devidamente autorizada pelos órgãos de patrimônios, principalmente Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan): é cartão-postal da cidade, importante ponto de cultura, gastronomia, artesanato e turismo, assim como será mais um dos atrativos para os visitantes que participarão da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30) em Belém, em 2025.

Por dentro da reforma

Segundo o engenheiro Marco Bessa, as frentes de trabalho na rua Ladeira do Castelo serão:

- Catalogação e registro dos revestimentos pétreos (pedras em paralelepípedo e pedras de lioz);

- Remoção das pedras em paralelepípedos (remoção mecânica e cuidadosa de preenchimento cimentício);

- Remoção do colchão de areia e balastro superficial;

- Limpeza e verificação da travessas de madeira dos trilhos;

- Realização de prótese e, em alguns casos, substituição da peça de madeira, no qual esteja bastante comprometida;

- Limpeza e imunização das travessas de madeira;

- Impermeabilização das travessas de madeira;

- Substituição e restauração dos parafusos de fixação dos trilhos;

- Instalação das travessas e recuperação dos balastros e prismas laterais;

- Verificação dos trilhos e tratamento;

- Instalação elétrica de abastecimento aos postes.

Com informações de Agência Belém.