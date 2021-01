Profissional de saúde do Hospital de Campanha vai ser o primeiro vacinado no Pará

Um profissional de saúde do Hospital de Campanha de Belém, instalado no Hangar - Centro de Convenções, será o primeiro vacinado contra a covid-19 no estado do Pará. A imunização será transmitida ao vivo, logo após coletiva de imprensa, que será realizada nesta segunda-feira (18), às 17h, também no Hangar, pelo governo do Estado.

O Pará vai receber 124.560 doses da Coronavac, a vacina do instituto Butantan (SP) em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Em cerimônia com o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e demais governadores, o Ministério da Saúde iniciou a distribuição na manhã desta segunda-feira (18).

Além do governador Helder Barbalho e de gestores da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), estará presente na coletiva o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

A coletiva será transmitida ao vivo pelo site Agência Pará, pela TV Cultura e pelas redes oficiais do governo do Estado e da Sespa.