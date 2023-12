Profissionais da saúde alegram o Natal de pacientes oncológicos do Hospital Regional de Castanhal

O Natal foi marcado por momentos especiais para os pacientes da Clínica Oncológica do Hospital Regional de Castanhal, no nordeste paraense. Compreendendo a importância de levar alegria para aqueles que estavam passando as festas de fim de ano em tratamento oncológico, os profissionais da saúde do hospital uniram-se em uma corrente de solidariedade. Eles organizaram uma celebração cheia de música, diversão e alegria, trazendo um pouco de conforto e esperança para este período desafiador.

Na última sexta-feira (23), a equipe de profissionais da saúde do hospital promoveu um evento especial no corredor da instituição. Eles realizaram uma apresentação de músicas natalinas, dedicada tanto aos pacientes quanto aos acompanhantes. Essa iniciativa visou trazer um pouco do espírito natalino para dentro do hospital.

A equipe de profissionais da saúde do hospital promoveu um evento especial no corredor da instituição para pacientes e acompanhantes. (Divulgação/ Laélia Ribeiro)

Já no dia 25 de dezembro, no Natal, a equipe teve um gesto ainda mais tocante. Reconhecendo que alguns pacientes internados não puderam assistir à apresentação do dia 23, os profissionais organizaram visitas aos leitos desses pacientes. No momento, eles cantaram músicas natalinas, criando um ambiente alegre e festivo. Além disso, envolveram os pacientes em brincadeiras e fizeram a distribuição de presentes, garantindo que o espírito natalino alcançasse todos no hospital, independentemente da sua condição de mobilidade.

Como surgiu a ideia

Tudo começou quando a enfermeira Laélia Ribeiro, 23 anos, teve a ideia de distribuir toucas para os pacientes submetidos a tratamentos de quimioterapia. A partir disso, outras sugestões surgiram entre os colegas de equipe. Laélia explica a importância dessa iniciativa, destacando que “os quimioterápicos têm muitos efeitos colaterais, e um deles é a acentuada queda de cabelo, que afeta profundamente os pacientes, especialmente as mulheres”. Após compartilhar essa ideia com a equipe, a iniciativa ganhou ainda mais força e continuou crescendo com outras sugestões que foram surgindo entre os profissionais da equipe.

“Ninguém gosta de estar internado, né? E quando eles se encontram assim, numa data comemorativa, tudo é mais pesado, mais difícil. Então, a gente tentou levar um pouquinho de alegria. É uma forma de acolher e demonstrar amor, porque ninguém escolhe estar aqui, ainda mais em uma época como esta. A gente vê o brilho nos olhos dos pacientes e se sente realizado com isso”, ressalta Laélia.