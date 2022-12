Grupo de canoagem 'Caruanas' leva solidariedade e afeto para as comunidades da Ilha das Onças

Então é natal e pelo quinto ano consecutivo, o grupo de canoagem “Caruanas” leva solidariedade, afeto e alegria para as comunidades ribeirinhas da Ilha das Onças. Atendendo a cerca de cem famílias, levando cestas básicas, brinquedo e promovendo um café da manhã especial, o grupo dá vida ao projeto que a todo ano, busca levar esperança para as famílias carentes da região.

Segundo o jornalista e organizador do projeto, Alan Bordallo, é sempre um privilégio a oportunidade de realizar a ação. “É nosso quinto ano dessa ação social com a comunidade do Furo Grande, e tem um motivo especial para fazermos com eles. Aqui na região, na Casa do Celso especificamente é o nosso principal passeio. Então a gente tem estreitado cada vez mais os laços com as pessoas dessa região, temos projeto social. Somos sempre muito bem recebidos, a comunidade é sempre muito solicita com todos nós. Então nada mais justo do que retribuir esse afeto, trazendo um momento especial em uma data comemorativa. É um gesto de carinho extremamente importante para gente”, afirmou.

Durante uma manhã cercada de um sol vibrante e natureza impecável, o grupo se reuniu com as cerca de cem famílias ribeirinhas que moram próximo da região. No primeiro momento, os beneficiados puderam aproveitar um café da manhã seguido da entrega das cestas básicas e de brinquedos para as crianças. Emoção que ficou estampada no rosto da dona de casa, Maria do Socorro da Silva, que curtiu o momento ao lado da família. “É o quinto ano que a nossa família participa do projeto, é sempre um momento muito emocionante é especial. É lindo de ver nossas crianças felizes ganhando brinquedos, que nem sempre podemos proporcionar para elas. Estamos felizes e gratos”, destacou.

A dona de casa Synd Almeida está participando do projeto pelo segundo ano e também não escondeu a gratidão pelo momento. “É incrível porque nós não esperamos e quando esse momento chega o sentimento é de muita gratidão”, confessou.

Quem também gostou do projeto, foi a pequena Ana Camily de 7 anos, que abriu um grande sorriso quando recebeu seu presente do Papai Noel. “Nossa é um momento muito feliz, estou ganhando meu presente de Natal”.