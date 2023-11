Grupos voluntários fazem arrecadações de alimentos e brinquedos para o Natal

A solidariedade e empatia são sentimentos que transbordam em muitas pessoas, sobretudo, no período de fim de ano, quando as festas natalinas se aproximam. Nesta época, é comum que grupos voluntários realizem ações de arrecadação e distribuição de alimentos, roupas, brinquedos, para pessoas em condições mais vulneráveis economicamente.

A vontade em ajudar e as próprias dificuldades enfrentadas por Jailton Ferreira e Luis Paulo estimularam os amigos a formar um grupo de voluntários para fazer arrecadações em prol de famílias carentes que moram no entorno da Cidade Nova, no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

“O que nos motivou a ajudar foi a nossa situação quando criança, também tínhamos dificuldades de ganhar brinquedos”, revelou Jailton, de 57 anos, motorista de aplicativo, que, há 15 anos, está à frente do “Natal Solidário dos Amigos”. Além da doação de brinquedos e cestas básicas, os voluntários do projeto preparam um dia de lazer para as famílias que moram nas proximidades.

“Alugamos, pula-pula, trazemos o Papai Noel, distribuímos mingau, arroz com galinha, hot dog, refrigerantes e sorteamos o que conseguimos. Neste ano, já temos duas bicicletas. Também temos corte de cabelo para as crianças”, detalha Jailton.

Jailton explica que os voluntários do grupo buscam entender a realidade das famílias e, para isso, realizam um cadastramento para identificar as principais necessidades das pessoas atendidas.

Com a meta de conseguir ajudar 300 pessoas, Jailton relata que, até o momento, o projeto conseguiu arrecadar apenas 70 cestas básicas. Apesar de estar abaixo da quantidade esperada, o motorista afirma que as ações serão mantidas neste ano, mesmo que uma quantidade menor de famílias sejam beneficiadas, porque o intuito, segundo ele, é mostrar que pequenas ações podem fazer a diferença na vida dos outros.

Promessa

Por conta de uma promessa pela saúde da matriarca da família, a advogada Ana Laura Catarino, de 33 anos, se juntou com alguns amigos para desenvolver uma ação social de Natal, e assim surgiu o “Filhos de Maria”. Ela destaca que ajudar o próximo é o que os motiva a distribuir refeições, brinquedos e roupas para pessoas em situação de rua às vésperas da noite de Natal.

“Nas duas últimas [ações de Natal] que a gente fez, uma a gente distribuiu quentinha de noite, que foi o jantar, e a outra, hot dog, água e refrigerante. A gente consegue conversar e ver as necessidades deles. Muitas pessoas pediram roupas e calçados. Vários pediram lençol também porque sentiam muito frio na rua. A nossa iniciativa é ver como a gente pode ajudar o próximo”, conta Ana Laura.

Para este ano, o “Filhos de Maria” pretende realizar duas ações sociais natalinas. A primeira será em um café da manhã em uma escola e a outra consistirá na distribuição de quentinhas. “Vamos fazer uma manhã alegre, vão ter algumas brincadeiras para as crianças, com cesta básica e brinquedos. Esta é a nossa finalidade: levar um pouco de conforto, alegria, um pouco de sorriso, compartilhar experiências e, o principal, conseguir fazer com que o próximo se sinta acolhido. A gente quer dar acolhimento para quem precisa, dar suporte, conversar um pouco e ver quais são as necessidades”, pontua Ana Laura.

Colocando em prática o nome do projeto “Fazer o Bem, Sem Olhar a Quem”, a voluntária Heleni Santos, de 41 anos, conta que a iniciativa surgiu a partir da ideia de um amigo, Thiago da Silva, que planejava ajudar crianças em situação de vulnerabilidade em uma comunidade situada em São Francisco do Pará. Com o objetivo de doar brinquedos, ela conta que as primeiras arrecadações do grupo foram modestas e feitas apenas por amigos e colegas de trabalho.

“Surgiu com objetivo de garantir, no Natal, alegria e um pouco de esperança para crianças carentes na nossa região. Saber que temos a oportunidade de fazer uma criança sorrir. Fazer doação serve para desenvolver o lado emocional das crianças. Ensina aos pequenos sobre a importância de compartilhar alegrias com outras crianças que não os tem”, destaca Heleni.

Com a intenção de reforçar a magia do Natal e presentear crianças de bairros carentes de Belém, os participantes do “Urumajó Feliz” se dedicam em arrecadar brinquedos para distribuir nas manhãs do dia 25 de dezembro.

Inicialmente, o grupo pretendia fazer apenas a distribuição de sopa na véspera do Natal, mas perceberam a necessidade de arrecadar alimentos, roupas e brinquedos para serem doados junto com o sopão.

Com a meta de arrecadar 1 mil brinquedos, o grupo realiza campanhas nas redes sociais, onde pedem a colaboração de pessoas que se dispõem em ajudar. Neste ano, o grupo pretende focar apenas na doação de brinquedos.

“Percebemos que seria mais viável para nós focar em um só segmento e escolhemos os brinquedos. Vamos começar pelo hospital municipal e depois seguir para as vilas, até onde tiver brinquedos”, indica Luanne Mescouto.

“Eu sempre digo que nosso projeto tomou forma depois de terminar a primeira ação. Ver que, de alguma forma, pude ajudar alguém, ajudar uma família, levar alegria pra uma criança, mesmo que de uma forma simples. Nosso objetivo é alcançar pessoas que precisam, é uma troca, nós tentamos ajudar e as pessoas que recebem nos ajudam também. Ajudam a sermos seres humanos melhores”, conclui Luanne.