Primeiro dia sem uso obrigatório de máscara em locais abertos divide opiniões em Santarém

No primeiro dia da flexibilização do uso de máscaras no município de Santarém, oeste paraense, moradores dividem opiniões quanto à medida anunciada na noite desta quinta-feira (17). Agora, o item passa a ser obrigatório apenas em locais fechados.

Com a publicação do decreto feita pela prefeitura do município, a sexta-feira amanheceu diferente em Santarém, isso porque muitos moradores acreditam que a decisão foi precipitada. Enquanto outros comemoraram a decisão.

O vigilante Edilson Rabelo afirma que vai continuar usando a máscara de proteção em ambientes abertos e fechados. “Eu vou continuar usando a máscara porque o vírus ainda não acabou. O uso da máscara é mais uma questão de saúde, não vou parar de usar”, contou.

José Corrêa foi uma das pessoas que gostou da flexibilização para o uso de máscaras. “Sou a favor de não usar em ambientes abertos, só em locais fechados mesmo”, opinou.

Já para Maria Régis, a máscara virou um item indispensável do dia a dia. “Vou continuar usando porque é importante usar nas ruas e ambientes fechados. Assim nós prevenimos a saúde da gente e do próximo”, enfatizou.

Segundo o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, a decisão foi embasada na queda do número de internações em decorrência da covid-19. "Temos o registro de queda em 89,8%. Quase que 90% das internações. Diante desses dados, desses estudos, nós resolvemos flexibilizar, ainda não totalmente. Parcialmente, a questão do uso de máscara. Onde a gente está alterando o decreto, fica facultado o uso de máscara", informou.

Ainda conforme o gestor, Santarém possui 94,11% da 1ª dose do imunizante e 74,71% da 2ª dose. “Portanto, uma grande cobertura vacinal", concluiu o prefeito.

Especialista alerta para os cuidados

A infectologista, Cirley Lobato, explica que é preciso ter cautela. O aumento da flexibilização tem como base dados do cenário epidemiológico do município.

“Na nossa situação atual, nós temos uma redução de casos no geral, redução dos casos graves e óbitos, porém não podemos esquecer que tanto a situação epidemiológica como a cobertura vacinal é muito diferente de região para região. Não há uma cobertura homogênea, é preciso ter cautela”, alertou.

Ela enfatizou que a flexibilização no município foi uma decisão coerente. “Com a liberação apenas para ambientes ao ar livre deve-se manter a vigilância, ofertar e realizar exames nos sintomáticos e investigar o aparecimento de novas variantes. Foi uma atitude coerente com o cenário”, relatou.

A médica chama atenção para a importância da imunização para a doença. “A vacina continua sendo a medida mais importante para prevenir casos graves, hospitalização e óbito”, destacou.

A especialista ainda recomenda que as pessoas nos grupos de risco continuem utilizando a proteção mesmo em ambientes abertos.“Essas pessoas têm tendência a desenvolver a forma mais grave, portanto, devem continuar o uso”, alertou.