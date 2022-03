Máscaras: Redenção é o terceiro município do Pará a dispensar uso

Redenção é a terceira cidade paraense a desobrigar o uso de máscaras em espaços abertos. A decisão, como informou a prefeitura, segue a tendência de outras cidades do Brasil e também dos municípios de Óbidos e Marabá, os dois primeiros a adotar essa mudança no estado. No entanto, o uso de um dos principais itens de proteção contra covid-19 continua sendo exigido em espaços fechados. O distanciamento, o uso de álcool em gel e comprovação de vacinação continuam obrigatórios.

Por nota, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Redenção informou que "Após ampla discussão e consideração de fatores determinantes como o avanço da campanha de vacinação, o declínio na curva de contaminação e a redução na taxa de ocupação dos leitos hospitalares, na última segunda-feira, 14 de março, foi assinado pelo prefeito Marcelo Borges o Decreto Municipal Nº 022, que desobriga o uso de máscaras em ambientes abertos com livre circulação de ar no município de Redenção. Em ambientes fechados, porém, as determinações quanto ao enfrentamento da pandemia permanecem as mesmas, com o uso obrigatório de máscaras, distanciamento social e higienização" .

"Dentre os locais que permanece obrigatório o uso da máscara e demais medidas sanitárias estão as instituições de ensino, seja regular ou livre, e estabelecimentos comerciais. Já em locais como academias, estúdios de danças, casamentos, aniversários e formaturas. Comprovada a vacinação contra a covid-19 pelos participantes ou usuários, o uso da máscara também permanecerá facultativo, desde que sejam executadas as demais medidas de enfrentamento da pandemia da covid-19", concluiu a Prefeitura.