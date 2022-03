Prefeitura de Santarém diz que não tem previsão para suspensão do uso de máscaras no município

Enquanto os municípios de Marabá e Óbidos, no Pará, flexibilizam o uso de máscaras de proteção contra a covid-19, o município de Santarém se posicionou dizendo que vai manter a obrigatoriedade da utilização do equipamento de proteção individual na cidade.

Em nota, a Prefeitura de Santarém informou que permanece obrigatório o uso de máscaras e que não há, no momento, discussão sobre liberação.

Na última quinta-feira (10), o município de Óbidos, cidade vizinha de Santarém, foi a primeira do Estado paraense a suspender o uso do equipamento de segurança. Agora, as máscaras são obrigatórias apenas em repartições públicas. Esta suspensão foi adotada após um cenário estável da covid-19 na localidade.

No mesmo dia, o prefeito de Marabá, Tião Miranda, acatou a orientação do Comitê Municipal de Enfrentamento a covid-19, quanto à liberação da máscara. O decreto nº 279 foi publicado pela prefeitura de Marabá no Diário Oficial dos Municípios do Pará desta terça-feira (15), desobrigando o uso de máscara em ambientes abertos. A decisão considerou a diminuição da ocupação de leitos para covid-19, bem como a ampliação da vacinação.