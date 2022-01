Primeiro dia de mutirão para testagem da Covid-19 realiza 2.586 testes em Santarém

O mutirão de testagem da covid-19 em Santarém, oeste do Pará, realizou 2.586 exames, nesta quarta-feira (26), primeiro dia da ação. Desses, 1.217 deram positivos, ou seja, cerca de 47%. A ação acontece em seis pontos da cidade e deve se estender até o próximo domingo.

O público que pôde passar pelas Unidades Gripais Descentralizadas para testes, foram aqueles com síndromes gripais há pelo menos 48 horas.Já nos outros pontos, os exames funcionam sem critérios para realização, ou seja, independente de sentir sintomas.O mutirão acontece em parceria entre o governo estadual e municipal, onde foram disponibilizados 74 mil testes aos Centros Regionais de Saúde do interior do Pará.

“Continuamos com o atendimento na 'Casinha do Papai Noel', nesse espaço atendemos paciente com síndromes gripais e realizamos a testagem. As testagens existem critérios, como apresentação de sintomas há pelo menos 48 horas, bem como recebendo pessoas que testaram positivo em pontos de realização de testagem em massa para passarem por consulta médica", disse Mateus Marinho, coordenador da Unidade 'Casinha do Papai Noel'.

Segundo Alberto Júnior, diretor do Laboratório Central, o resultado do teste é disponibilizado de 15 a 20 minutos. “Com isso, o Lacen pretende expandir o diagnóstico da Covid-19 em larga escala, a fim de monitorar a situação epidemiológica e direcionar os esforços na contenção da pandemia no Estado", explicou.

Todas que testarem positivo deverão se manter em isolamento. Em caso de apresentarem sintomas moderados a recomendação é procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h.

Confira os pontos:

UEPA: Av. Plácido de Castro - Bairro Aparecida

27 a 29/01 (quarta a sábado)

Manhã: 8:30h às 11:30h

Noite: 18h às 21h

30/01 (domingo)

Manhã: 8:30h às 11:30h

URE: Alameda 33 - Bairro Aeroporto Velho

27 a 28/01 (quarta a sexta)

Tarde: 14h às 16h

29/01 (Sábado)

Manhã/Tarde: 9h às 15h

A Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar outros quatro pontos de testagem.

27 A 30/01 (quarta-feira a domingo)

Horário das 08h às 18h

Escola Maria Amália – Mapiri

Escola Padre Manoel Albuquerque – Santíssimo

Escola Joaquim Cavalcante – Santo André

Escola Borari – Alter do Chão