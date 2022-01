Mutirão de testagem para covid-19: veja onde fazer os testes em Belém e Ananindeua

Inicia, nesta quarta-feira (26), um mutirão de testagens contra a covid-19, que envolverá 101 municípios. O objetivo é acelerar o atendimento à população e conter a transmissibilidade do coronavírus em todas as regiões do Pará.

Com o apoio de instituições de ensino superior em saúde, também nesta quarta, mais sete novos Centros de Testagem para detecção da covid-19 estarão disponíveis para a população de Belém e Ananindeua, com capacidade de realizar até 6.500 testes por dia. Os exames no interior do Estado serão executados por meio de estratégias organizadas pelas prefeituras, com o apoio do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Pará (Cosems/PA).

Em Belém, os novos centros de testagens funcionarão de quarta-feira (26) a domingo (30), de 9h às 17h. Em Ananindeua, o atendimento ocorre no mesmo horário, de 9h às 17h, mas de quarta (26) a sábado (29).

Veja onde procurar o serviço:

1. Ginásio de Esportes da Universidade Federal do Pará (UFPA), com 1.000 testes ao dia. Entrada pelo portão 02, na avenida Perimetral;

2. Universidade da Amazônia (Unama), com 1.000 testes ao dia. Avenida Alcindo Cacela, 287, esquina com avenida Pedro Miranda. Bairro do Umarizal;

3. Faculdade Cosmopolita, com 500 testes ao dia. Avenida Tavares Bastos, 1313, entre avenidas Pedro Alvares Cabral e Rodolfo Chermont. Bairro da Marambaia;

4. Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz), com 1.000 testes ao dia. Avenida Visconde de Souza Franco, 287. Blocos 02 e 03 - Acesso pela Tv. Quintino Bocaiúva. Bairro do Reduto.

5. Centro Universitário do Pará (Cesupa), com 1.000 testes ao dia. Avenida Almirante Barroso, 3775. Acesso pela Alameda Pires Franco. Bairro do Souza.

6. Universidade da Amazônia (Unama), campus BR, com 1.000 testes ao dia. Rodovia BR-316, em frente ao conjunto Jardim Tropical, bairro Coqueiro, em Ananindeua. A ação irá somente até sábado, 29.

7. Hospital Regional Abelardo Santos, com 1.000 testes ao dia. Avenida Augusto Montenegro Km 13, S/N. Bairro da Agulha, em Icoaraci.

Centros de Testagem já em funcionamento:

1. O Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), da Seduc (Travessa Dom Romualdo de Seixas, nº 1215, entre Oliveira Belo e Diogo Móia). Com 500 testes a cada dia. Funciona de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h.

2. Usina da Paz, no bairro da Cabanagem (Avenida Damasco, nº 37, próximo à Estrada do Benjamin). Com 150 testes a cada dia. Funciona de terça a sexta-feira, de 9h às 17h.

3. Usina da Paz do Icuí-Guajará (Estrada do Icuí-Guajará). Com 150 testes a cada dia. Funciona de terça a sexta-feira, de 9h às 17h.