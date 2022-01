Primeiro dia do ‘mutirão’ de testagem para covid registra intensa procura na Grande Belém

A manhã desta quarta-feira (26) começou com filas quilométricas para conseguir uma senha no “mutirão” de testagem gratuita para covid-19, instalados em vários pontos da na Região Metropolitana de Belém (RMB). O exame em massa contou com o apoio de instituições de ensino superior e também o reforço de novos centros de testagem abertos para detecção do vírus.

Em uma universidade particular localizada na avenida Alcindo Cacela, na capital paraense, um grupo composto por cerca de 100 voluntários, entre profissionais e estudantes da área da saúde, iniciaram os atendimentos às 9h, com a meta de fechar o dia com 1.000 pessoas atendidas. O resultado dos testes sai em 15 minutos e os laudos são distribuídos por profissionais da saúde.

Os atendimentos são realizados nos turnos da manhã e tarde, enquanto houver testes disponíveis. Mariele Cardoso, estudante do curso de Farmácia e uma das voluntárias do mutirão, relatou que somente entre as pessoas atendidas por ela, em uma das salas onde são realizados os testes, foram identificados sete casos positivos durante a manhã.

O resultado dos testes sai em 15 minutos e os laudos são entregues por profissionais da saúde. (Igor Mota / O Liberal)

“A movimentação foi muito grande desde quando os atendimentos foram abertos, às 9h. Até agora, das pessoas que solicitaram a testagem, tivemos muitos casos positivos. Percebemos que a maioria relatou que os sintomas começaram a se manifestar no último domingo (23)”, informou Mariele.

Em outro campus da mesma instituição, localizado na rodovia BR-316, em Ananindeua, as senhas para atendimento foram esgotadas ainda no período da manhã.

Em Belém, os novos centros de testagens funcionarão de quarta (26) a domingo (30), das 9h às 17h. Em Ananindeua, o atendimento se dá no mesmo horário, das 9h às 17h, mas de quarta (26) a sábado (29).

A meta nos postos de testagem gratuita é atender 1.000 pessoas por dia (Igor Mota / O Liberal)

Procura por testes particulares ainda é intensa

Apesar do mutirão, que ampliou a testagem gratuita para a covid-19, as farmácias e laboratórios particulares também continuam registrando longas filas. Uma farmácia, localizada na avenida Duque de Caxias, atraiu muita gente por conta da queda nos preços cobrados pelos testes. Enquanto aguardava na fila para fazer a testagem, Bernadete Lima, de 57 anos, contou que recorreu ao estabelecimento por não ter conseguido acessar os exames ofertados gratuitamente.

“Eu já havia procurado as testagens oferecidas pelo Governo do Estado, mas em todos os lugares onde fui o testes já tinham esgotado. Então achei melhor vir à farmácia, apesar de que aqui a demora é grande porque tem muita gente. Mas, ao menos os preços caíram um pouco”, comentou. Em média, os preços cobrados nesses estabelecimentos variam entre R$ 40,00 (IGG/IGM) e R$ 90,00 (swab nasal).

A médica Layane Santos aguardava na fila da mesma farmácia e contou que teve contato direto com pessoas que testaram positivo, por isso queria saber se também havia sido infectada. Ela fez questão de alertar outras pessoas que também passaram pela mesma situação ou que estão apresentando sintomas para que busquem um local que esteja oferecendo os exames e façam o teste swab nasal. “As pessoas precisam ficar atentas, pois o teste feito no nariz, em vez da coleta de sangue, é muito mais eficaz”, afirmou.

Apesar da amplicação da testagem gratuita, farmácias e laboratórios particulares continuam registrando longas filas. (Igor Mota / O Liberal)

Veja onde procurar o serviço de testagem gratuita para covid-19:

1. Ginásio de Esportes da Universidade Federal do Pará (UFPA), na avenida Perimetral, s/n, bairro do Guamá. (entrada pelo portão 02). Disponibilidade de 1.000 testes/dia;

2. Universidade da Amazônia (Unama), na Avenida Alcindo Cacela, 287, Umarizal (esquina com a avenida Pedro Miranda). Disponibilidade de 1.000 testes/dia;

3. Faculdade Cosmopolita, na Avenida Tavares Bastos, 131 (entre as avenidas Pedro Álvares Cabral e Rodolfo Chermont), Marambaia. Disponibilidade de 500 testes/dia;

4. Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz), blocos 02 e 03, na Avenida Visconde de Souza Franco, 287, Reduto (acesso pela Tv. Quintino Bocaiúva). Disponibilidade de 1.000 testes/dia.