Ananindeua disponibiliza atestado sanitário virtual para quem está com covid-19

Moradores e trabalhadores de Ananindeua que testaram positivo para covid-19 agora podem tirar, de forma virtual, o atestado sanitário digital. A iniciativa foi lançada pela Prefeitura Municipal nesta quarta-feira (26). O atestado pode ser solicitado por aqueles que, por algum motivo, não conseguiram ou não estão portando o atestado sanitário para justificar seu isolamento a um empregador ou à direção da escola ou faculdade.

O serviço é acessado pelo site da Prefeitura de Ananindeua (www.ananindeua.pa.gov.br). Basta clicar clicar no pop-up do atestado sanitário, preencher o formulário necessário e anexar o laudo (legível) do resultado do exame positivo do teste, assinado pelo profissional responsável pelo teste. O Atestado será encaminhado em até 12 horas para o paciente por e-mail.

Os documentos enviados passam por uma triagem realizada por técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), que após avaliarem os sintomas relatados, recomendam ou não o atendimento com um médico em uma das nas três Unidades de Urgência e Emergência ou nas quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) do município. Independente do atestado sanitário, caso os sintomas piorem o paciente deve procurar o serviço de saúde.

Para realizar o teste de covid-19 basta se dirigir em um dos pontos de testagem do município.

Locais de testagem de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h

Unidade Básica de Saúde do Icuí

Estacionamento do Ginásio de Esporte Dr. Almir Gabriel (Abacatão)

Locais de atendimento e testagem 24 horas

Unidade de Urgência e Emergência do Paar (Conjunto Paar, avenida Rio Solimões, Coqueiro)

Unidade de Urgência e Emergência do Jaderlândia (Conj. Jaderlândia, rua G)

Unidade de Urgência e Emergência de Águas Lindas (rua Osvaldo Cruz)

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Nonato Sanova (Distrito Industrial, Primeira Rua Rural, nº 02)

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dom Helder Câmara (Cidade Nova II, Tv. WE 16, S/N)

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Carlos Mariguella (Aurá, rua Zumbi dos Palmares, S/N)

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Daniel Berg (Icuí, estrada do Icuí, nº 895)

