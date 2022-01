Belém tem novos pontos de testagem rápida de gripe e covid-19; confira

Com o surto de gripe H3N2 e a terceira onda de covid-19 acontecendo simultaneamente na capital paraense, a busca da população pelos testes rápidos aumentou nas últimas semanas. Por isso, nesta segunda-feira (24/01), novos centros para realização de testes rápidos entraram em funcionamento, em Belém, em parceria com Instituições de Ensino Superior.

A Universidade Federal do Pará soma esforços com a disponibilização do Complexo do Vadião, próximo ao prédio da Reitoria, que vai funcionar todos os dias até sexta-feira (28), no horário de 9h a 12h. Já o Centro Universitário Fibra, localizado na avenida Gentil Buttenourt, e a Unifamaz, na avenida Visconde de Souza Franco, prestarão o serviço de terça a sexta-feira (25 a 28).

A testagem é destinada, prioritariamente, àqueles que apresentarem qualquer tipo de sintoma sugestivo de infecção por gripe ou novo coronavírus. Pessoas assintomáticas, que tiveram contato direto com casos confirmados de covid-19, também podem realizar o teste.

Em cada um desses locais, serão realizados até 200 testes por dia. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) garante, ainda, que as Unidades Básicas de Saúde de Belém continuarão disponibilizando o serviço.

Após a confirmação de um caso de covid-19, segundo a Sesma, deve ser iniciado imediatamente o isolamento social, que só deve ser suspenso após dez dias da data de início dos sintomas, desde que o paciente permaneça sem febre, sem o uso de medicamentos antitérmicos há, pelo menos, 24 horas e com remissão dos sintomas respiratórios.

- Para atendimento exclusivo de síndrome gripal e covid-19, com funcionamento 24h:

1. UBS do Jurunas: Rua Fernando Guilhon, S/N, entre Passagem Jacob e Trav. Monte Alegre;

2. UBS do Bengui I: Rua Benfica, esquina com São Pedro, S/N;

3. UBS do Tapanã: Rua São Clemente, S/N;

4. UBS de Icoaraci: Rua Manoel Barata, Nº 840, entre Itaboraí e São Roque, próximo ao colégio Madre Celeste;

5. UBS do Carananduba (Mosqueiro): Praça do Carananduba, S/N, entre Av. Beira Mar e rua Santo Antônio;

6. UBS da Baía do Sol (Mosqueiro): Av. Beira Mar, S/N, próximo ao mercado da Baía do Sol.

7. Unidade Municipal de Saúde de Outeiro: R. Manoel Barata, 2373-2397, São João do Outeiro (Outeiro);

8. Unidade Municipal de Saúde de Cotijuba: Rua Manoel Barata, S/N. Ilha de Cotijuba.

- Para atendimento exclusivo de casos de síndrome gripal e covid-19, com funcionamento das 8h às 18h:

1. Unidade Municipal de Saúde da Sacramenta: Av. Senador Lemos, esquina com a Dr. Freitas;

2. Unidade Municipal da Marambaia: Av. Augusto Montenegro S/N.

FONTE: PREFEITURA DE BELÉM