Primeira criança vacinada contra a covid-19 em Bragança é quilombola

Nesta segunda-feira (17), o município de Bragança imunizou a primeira criança com a dose da vacina pediátrica Pfizer. Pertencente ao quilombo América, Alice Pinheiro da Silva, de 11 anos, faz parte do grupo prioritário de imunização contra a covid-19. “A vacina é a nossa esperança de vencer a pandemia, é também a garantia para que tempos melhores possam chegar", destaca Raimundo Nonato, prefeito do município.

"Vacinem nossas crianças, protejam o nosso futuro, elas são sem dúvida, a nossa história de amanhã. Vacinas salvam.”

Além de Alice, mais 19 crianças da comunidade receberam a primeira dose da vacina na Unidade Básica de Saúde do Acarajó.

“Esse momento é muito importante, onde estamos registrando a primeira criança a receber a dose da vacina, uma oportunidade que muitas crianças não tiveram. Vamos continuar trabalhando para garantir a proteção da população bragantina”, disse o vice-prefeito Mário Júnior.

A vacina contra a covid-19 para o público infantil está disponível em todas as Unidades Básicas de saúde da área urbana e rural do município.

