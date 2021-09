Santarém reúne com setor pesqueiro para informar estratégias de prevenção contra 'Urina preta'

A Prefeitura de Santarém, por meio das Secretarias Municipais de Agricultura e Pesca (Semap) e de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia (Semdec) e a Vigilância Sanitária reuniu na manhã desta sexta-feira (10), com o setor pesqueiro para informá-los a respeito das medidas preventivas que serão adotadas no município a fim de evitar contaminação da pessoas pela Doença de Haff, popularmente conhecida como ‘Doença da Urina Preta’.

De acordo com o Secretário da Semap, Bruno Costa, a reunião foi preventiva para que não haja uma maneira mais restritiva. Na ocasião, os pescadores foram orientados sobre a forma correta de acondicionamento desde a pesca, transporte e refrigeração.

'Precisamos orientar os pescadores e ao mesmo tempo tranquilizar a população sobre o consumo dos pescados. A desinformação tem afetado na procura pelo produto em Santarém', disse. Ele enfatiza que a população precisa ter cautela com as fakes news que estão sendo disseminadas nas redes sociais.

Outro ponto importante que foi destacado durante a reunião pela médica veterinária e fiscal da Vigilância Sanitária, Antonieta Picanço é a questão cultural de se comprar o peixe ainda vivo. Nesse caso, a recomendação é para que os peixes sejam acondicionados no gelo, com o isopor limpo. Ela afirmou que os peixes afetados são os que vivem em rios. Com relação aos de criadouros, não há relatos de contaminação pela toxina causadora da síndrome de Haff.

'Sejam fiscalizadores e fiquem atentos às condições do pescado, observando se as guerras estão avermelhadas, se está brilhoso, se há algum odor de ranço. O peixe deve estar acondicionado, preferencialmente, em gelo', alertou.

Municípios em alerta

Após o óbito de um homem de (55) por suspeita da doença da “urina preta” em Santarém, oeste do Pará, os municípios de Faro, Terra Santa e Óbidos emitiram alertas e recomendações sobre as espécies, apontadas como vetores da toxina, segundo os especialistas. Já em Juruti o consumo e comercialização das três espécies, foram proibidos.