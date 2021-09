Santarém investiga primeiro óbito por suspeita da doença da 'urina preta'

Genivaldo Cardoso de Azevedo, de 55 anos, faleceu na manhã desta terça-feira (7), no Hospital Municipal de Santarém. Ele deu entrada na unidade apresentando sintomas compatíveis ao da ‘doença da urina preta’, que é causada por uma toxina encontrada em determinados peixes, provocando lesões nos músculos e nos rins.

Genivaldo Cardoso de Azevedo trabalhava como mototaxista (Arquivo pessoal)

O diretor do Hospital Municipal de Santarém,, Alberto Tolentino Sotelo, informou que recebeu ontem, 6 de setembro, um homem com sintomas parecidos com a doença de Haff, conhecida popularmente como "doença da urina preta".

O homem chegou com quadro clínico delicado, recebeu atendimento da equipe médica da estabilização do HMS, mas não resistiu e morreu no início da manhã de hoje. Por se tratar de um caso suspeito da doença de Haff, os órgãos competentes foram acionados para seguir os protocolos técnicos.