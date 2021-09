Sespa investiga terceiro caso suspeito de urina preta no Pará

Trairão, sudoeste do estado, tem um caso de doença de Haff (urina preta) sendo investigado. Essa é a terceira notificação recebida pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa). Os outros casos são em Belém e em Santarém, no qual um homem morreu.

Em nota, a Sespa informou que "...por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), foi notificada e está investigando, no momento, três casos suspeitos da síndrome de Haff, sendo eles em Belém, Santarém e Trairão. A Sespa orienta os municípios a aumentar a atenção à inspeção sanitária dos locais de venda e sobre a importância do acondicionamento correto do pescado".

Além disso, a secretaria alerta para os sintomas: em caso de sintomas como dor muscular intensa na costa e membros inferiores, urina de cor escura associada a ingestão de pescado em até 24h é necessário buscar atendimento imediatamente na rede pública de saúde do município.

Em relação ao consumo de pescado, ainda na nota, a Sespa afirma que a "proibição, liberação do consumo de pescado ou bloqueio é de responsabilidade de cada município".



Doença de Haff

Popularmente conhecida como doença da “urina preta”, a Doença de Haff é causada por uma toxina que pode ser encontrada em determinadas espécies de peixe. Os músculos e rins são as áreas mais afetadas. A forma de contaminação do peixe ainda não é conhecida de fato, mas alguns especialistas afirmam que o mau condicionamento esteja ligado diretamente

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)