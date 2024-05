Prefeitura de Ananindeua enfrenta denúncias de obras embargadas e problemas em escola

A Prefeitura de Ananindeua tem tentado embargar diversas obras de drenagem e asfaltamento iniciadas pelo Governo do Estado, além de abandonar outras, como a da Escola São Paulo. Um vídeo gravado nesta quarta-feira (29) mostra o secretário municipal de saneamento e infraestrutura, Paulo Roberto Cavalleiro de Macêdo, tentando impedir o preparo da rua Coronel Neves, no bairro do Atalaia, para que a via receba o serviço de asfaltamento.

O registro, que circula nas redes sociais, mostra o vereador Franklin Bolinha fiscalizando as obras quando é surpreendido pelo secretário. Em entrevista ao Grupo Liberal, o vereador explicou como se deu a confusão. “A obra é tanto responsabilidade da Prefeitura quanto do Governo do Estado. Os dois podem executar. O Estado fez uma licitação, não sei o valor, para trabalhar com obras de drenagem e asfaltamento de vias aqui dentro de Ananindeua. Eu solicitei ao governador que ele pudesse destinar parte desse recurso para trabalhar dentro da área onde eu atuo, que é o Jaderlândia, onde eu moro”, esclareceu Bolinha.

Segundo o vereador, o governador anunciou os serviços em suas redes sociais, o que alertou a Prefeitura, a qual tratou de iniciar as obras antes. “A Prefeitura tomou conhecimento que o governador iria fazer ali na área do Jaderlândia, do Una, Atalaia, Coqueiro... se antecipou e tratou de entrar primeiro que o Governo do Estado nessas ruas”, detalhou.

“Onde a Prefeitura chegou com as obras primeiro, a gente recuava e respeitava. Só que eles não respeitaram onde a gente chegou primeiro, que foi o caso de hoje. Nós chegamos na Coronel Neves primeiro que eles. O secretário de obras de Ananindeua chegou lá, e eu estava acompanhando, fiscalizando tudo. Chegou lá, começou a me chamar de tudo o que não presta, porque o Governo do Estado estava entrando com uma obra em uma rua dentro de Ananindeua, onde supostamente a Prefeitura tinha uma programação para trabalhar ali”, acrescentou o vereador.

Bolinha também denunciou que o secretário tentou parar a obra do Governo do Estado para que a Prefeitura pudesse executá-la em outro momento. Apesar da confusão, as obras continuam sendo realizadas. “A população não pode ficar no prejuízo por conta do impasse político entre Prefeitura de Ananindeua e Governo do Estado. Amanhã eu vou entrar em uma rua. Se eu chegar nessa rua e a Prefeitura já estiver lá, eu recuo e vou para outra rua, só que eles não aceitam assim. Eles acham que o Governo do Estado não pode entrar dentro de Ananindeua, e a gente não vai aceitar isso”, enfatizou Bolinha.

Obras paradas em escola

Além do embate sobre as obras de infraestrutura, a Prefeitura de Ananindeua também enfrenta críticas sobre a situação das obras na Escola São Paulo. O professor e coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp), Beto Andrade, denunciou a situação em um vídeo gravado na frente da unidade educacional.

Segundo ele, a reforma da escola está em andamento há quatro anos, quando deveria ter sido concluída em seis meses, prejudicando a comunidade escolar. A obra chegou a ser retomada no ano passado, mas logo parou devido à falta de pagamento para a empresa responsável. De acordo com Beto Andrade, a obra está custeada pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

“Ela está há quatro longos anos com uma reforma interminável. É absurdo. O resultado prático disso é prejuízo na educação pública”, afirmou Beto. Ele ainda mencionou a possibilidade de uma mobilização pública na próxima semana para cobrar providências. “Doutor Daniel, nós queremos que o senhor resolva este problema. Se o senhor não sabe onde é a Escola São Paulo, nós podemos ir na Prefeitura e trazer o senhor aqui. Nós precisamos de uma resolução desse problema definitivamente”.

Em entrevista à reportagem, Beto destacou que o problema levou a diversas suspensões das aulas. “Atualmente, as aulas estão acontecendo na escola, mas com muitos problemas na estrutura. Há muito entulho e poeira também e não há, por parte da prefeitura, nenhum indicativo de conclusão”, relatou.

A reportagem demandou a Prefeitura de Ananindeua para comentar o caso, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.