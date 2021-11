Prefeito cancela Carnaval 2022 em Vigia, na região do Salgado do Pará

O prefeito de Vigia, Job Xavier Júnior, cancelou o Carnaval 2022 em Vigia em live (transmissão ao vivo pelas redes sociais) nesta noite de sexta-feira (26). Ele afirmou que a Prefeitura Municipal tomou esta decisão por conta do risco de um novo aumento dos casos de Covid-19 na cidade.

De acordo com informações da Assessoria de Imprensa da PMV, "o prefeito entende que mesmo fazendo o dever de casa, tendo cerca de 80% da população vigiense vacinada com pelo menos a primeira dose de acordo com a secretaria municipal de Saúde de Vigia, o risco é muito grande, já que a cidade recebe no período do carnaval mais que o dobro da população. Podendo ocasionar um colapso da saúde municipal no pós Carnaval", informa o texto divulgado.

A prefeitura ainda destaca que "o investimento para realização do aniversário da cidade, que é em janeiro e do carnaval, será revestido em obras na área saúde, educação e serviços de asfaltamento das ruas de Vigia, principalmente nos bairros que mais necessitam dessa infraestrutura".

FOLIA TRADICIONAL

O município de Vigia costuma atrair milhares de pessoas em suas ruas históricas, no período do carnaval. A cidade fervilha em um dos carnavais mais animados do Pará, com destaque para o bloco As Virgienses, em que homens se vestem de mulheres e tomam as ruas em uma grande brincadeira momesca.