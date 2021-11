Prefeitura de Belém anuncia que haverá carnaval na capital com protocolos sanitários

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, anunciou na tarde desta quinta-feira (25), durante reunião com os dirigentes das agremiações carnavalescas, que a cidade tem condições de realizar o Carnaval 2022 desde que sejam respeitados os protocolos sanitários. A decisão foi tomada após análise das condições sanitárias na capital paraense e distritos municipais, cujos números de infectados pela covid-19 estão sob controle.

“Mas queremos que vocês estejam abertos a dar um passo atrás, se for necessário", informou Edmilson Rodrigues aos representantes das escolas de samba e blocos carnavalescos da capital.

Também participaram do encontro parlamentares, o presidente da Câmara Municipal de Belém, Zeca Pirão, e o presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Michel Pinho.

Balanço

O último levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), com base em dados do dia 5 de novembro, mostra que 2.266.875 doses de vacinas contra a covid-19 já haviam sido aplicadas em Belém. Deste total, 1.135.664 pessoas receberam a primeira dose, correspondendo a 88,3% da população vacinável, ou seja, a partir dos 12 anos de idade, que corresponde a 1.285.716 pessoas.

Em relação às duas doses, foram vacinadas, até o momento, 1.013.093 pessoas, correspondendo ao percentual de 78,8% da população vacinável da capital do estado do Pará. Considerando a população total de Belém, de 1.506.420 pessoas, foram vacinados 75,4% com a primeira dose e 67,3% com as duas doses.