'Por mim, não teria carnaval', afirma presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (25) que, por ele, não haveria carnaval no próximo ano. “Por mim, não teria carnaval. Mas tem um detalhe, quem decide não sou eu. Segundo o STF, quem decide são os governadores e prefeitos", afirmou, em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia. As informações são do Estadão.

Cidades brasileiras mantêm sob dúvidas a realização da festa em 2022, no momento em que a Europa já enfrenta uma quarta onda de covid-19. Entre as grandes cidades, só o Rio de Janeiro confirmou o carnaval no ano que vem.

No Pará, alguns municípios já anunciaram o cancelamento do Carnaval 2022, entre eles Itaituba e Santarém.