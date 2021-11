Prefeitura de cidade da Região Metropolitana anuncia que não terá programação para o réveillon

Após a prefeitura de Santarém anunciar o cancelamento da festa de réveillon e também do Carnaval em 2022, pelo segundo ano consecutivo, a prefeitura de Ananindeua se pronunciou e disse que não há no calendário oficial da cidade nenhuma programação voltada para o ano novo, somente para o Natal, com atrações em praças.

"Quanto ao carnaval, a prefeitura continua avaliando o cenário epidemiológico da covid-19 para definir se retomará esta programação nos moldes tradicionais. Caso isso não seja possível, a Secretaria Municipal de Cultura procurará outras alternativas, como fez com o 'Forronindeua' deste ano, que foi transmitido via liva no Youtube", informou a prefeitura de Ananindeua.