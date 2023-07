Praia da Fazendinha, em Barcarena: onde ir, como chegar e qual a distância

O Caripi ainda é o ponto turístico mais visitado do município que agora compõe a região metropolitana de Belém. Mas o que muitos turistas ainda estão descobrindo é que Barcarena, rica em natureza oferece outras opções de banho em balneários e praias. E a Fazendinha está entre elas, para os que buscam ar puro, descanso e beleza.

Sentado debaixo de uma árvore, ao lado da filha mais velha, assistindo a esposa tomar banho com o filho de 4 anos, o seu Raimundo Nonato, apesar de ser morador de Barcarena conta que está visitando a praia da Fazendinha pela primeira vez.

“Eu já tinha passado por aqui, mas nunca parado pra tomar banho. Antes não tínhamos essa Orla e nem o ramal, que facilita o acesso. É uma praia pra toda a família, uma boa opção pra quem não quer o sufoco. Aqui a brisa que conseguimos sentir tira até a sensação de calor, é muito bom!”, afirma.

A Fazendinha, mesmo sendo vizinha do Caripi era pouco visitada e com o acesso limitado, no passado, em razão da mata fechada que impedia a entrada de carros. Há aproximadamente cinco anos a localidade iniciou um processo de mudanças estruturais, começando pela ampliação e o asfaltamento do ramal que conduz à Fazendinha. Recentemente a praia também recebeu uma nova cara com a construção da orla.

Praia da Fazendinha, em Barcarena (Larissa Costa / Especial para O Liberal)

Pedro Paulo, 71 anos, natural de Capanema investiu comprando uma casa na Fazendinha, de frente para praia. A casa é ponto de encontro da família durante o verão. O aposentado reúne irmãos, filhos e netos que também se apaixonaram pela localidade. “Nossa praia está só crescendo. Já colocaram muito dinheiro nessa casa, mas eu não vendo”, conta sorrindo.

Pedro Paulo e família (Larissa Costa / Especial para O Liberal)

Rosana Caravelas é filha da terra, mas passou a frequentar a Fazendinha há pouco tempo. “Aqui temos mais árvores e mais tranquilidade e é a melhor praia da região para trazer os filhos pra passear. Eu vim pela primeira vez há três anos e agora voltei pra ver as mudanças”, explica a dona de casa.

Rosana Caravelas e filhas (Larissa Costa / Especial para O Liberal)

O local paradisíaco começa a ser mais explorado pelos visitantes e Jandira Leal, proprietária de um dos restaurantes do entorno da praia, comemora. “O movimento melhorou muito. Aos finais de semana a Fazendinha fica lotada!”

Mari Freitas chegou do Amapá para apreciar todo o mês de julho na cidade, pela terceira vez. “Venho sempre porque minha família mora próximo à praia e é uma ótima opção nas férias. Acho bem tranquilo e agradável”, conta.

Pela Alça Viária de carro

Saindo de Belém, pegue a BR-316 até a Alça Viária - PA-483. Cruze as pontes sobre os rios Guamá, Acará e Moju, seguindo por aproximadamente 66 km. Ao avistar o trevo da Alça Viária, siga até o trevo do Peteca, onde deve dobrar a direita. Ao chegar ao trevo de acesso à Vila dos Cabanos, a manobra é feita à esquerda, seguindo pela Avenida Padre Casemiro de Souza. Ao final da rua, acessar a Estrada do Caripi. Ao chegar no trevo, dobrar à direita, acessando a Avenida Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2 km, o destino estará à esquerda.

Pelo Terminal Rodo Fluvial de carro

Balsas saem do Terminal Rodo Fluvial de Belém, na avenida Bernardo Sayão. Desembarque no porto do Arapari, siga em frente por 8 km até o primeiro trevo, onde deve virar à direita. Depois siga mais 10 km até o próximo trevo e vire à direita. Em 2 km, o destino estará à esquerda.

Pelo Terminal Rodoviário de Belém

Ônibus e vans partem diariamente do terminal rodoviário de Belém, com percurso de cerca de 115 km. Quando entrar no município de Barcarena, peça ao motorista para descer no terminal rodoviário de Vila dos Cabanos. De lá, pode pegar um táxi ou mototáxi até a praia da Fazendinha.

Pelo Ver-o-Peso

Saídas diárias da Praça do Pescador, no complexo turístico do Ver-o-Peso, em Belém. Duração média de 1h de lancha e 2h de barco. Desembarque no porto de São Francisco, onde existem linhas de transporte que levam até a Vila dos Cabanos. De lá, é necessário pegar um táxi ou mototáxi até a praia da Fazendinha.