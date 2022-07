Posto de combustível de Ananindeua rebate acusação de gasolina adulterada: ‘Difamação’

Um posto de combustível, localizado na avenida Mário Covas, em Ananindeua, rebateu a acusação da influenciadora digital Amanda Lira, de que estaria vendendo gasolina adulterada a consumidores.

No último final de semana, ao pegar estrada, a influencer afirmou que o veículo em que estava deu problema depois de ser abastecido no posto em questão. Com a ajuda de um mecânico, ela descobriu que o combustível estava adulterado. Em seguida, expôs nome e localização do posto de gasolina.

Em resposta a uma página do Instagram, a rede de postos disse que a acusação se trata de uma difamação e pediu que a influencer prove que o produto estava irregular. "Esta [Amanda Lira] já foi interpelada extrajudicialmente (...) a indicar e apresentar documentos ou outros meios de prova, que justifiquem a publicação realizada, o que não foi respondido até o presente momento. Ressaltamos que a divulgação de fatos em descompasso com a realidade, sem qualquer elemento comprobatório por meio de facilitem a divulgação, incorrem no crime difamação”, diz a nota.

O posto de gasolina ainda pontua que “todas as unidades da Rede de Postos UBN são rigorosamente fiscalizadas pelas autoridades competentes e não possuem qualquer impedimento para exercer sua função social, comércio varejista de derivados de petróleo e etanol. Destaca que todo consumidor que tiver dúvida quanto à origem, qualidade e aferição de vasão das bombas de abastecimentos, tem pleno direito de requisitar ao gerente do posto revendedor as devidas informações e a realização do teste no local”.

Ainda na noite desta terça-feira (19), nos stories do Instagram, a trabalhadora da internet se manifestou sobre a nota: "Babys, já estou sabendo. Na verdade, quando a vi a proporção que tomou, já imaginava. Vem aí os próximos capítulos", escreveu ela, sem dar maiores informações.