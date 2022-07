Influencer acusa venda de gasolina adulterada em posto de combustível de Ananindeua

A influenciadora digital Amanda Lira compartilhou com os seguidores um perrengue que passou durante viagem a Salinas, nordeste do Estado, para aproveitar o final de semana.

Em uma sequência de stories, no Instagram, a influencer afirmou que, ao pegar estrada, depois de abastecer o carro em um posto de gasolina, localizado na avenida Mário Covas, em Ananindeua, o veículo deu problema. Ao investigar, ela descobriu que o combustível estava adulterado, o que prejudicou uma peça do carro.

“A gente já estava passando Castanhal e tivemos que voltar para vir atrás de mecânico”, começou o relato. “Realmente foi gasolina adulterada. Agora, vamos ter que tirar toda a gasolina que a gente colocou e botar de novo. É isso mesmo”, completou ela.

Em seguida, depois de receber diversos pedidos para expor o nome e a localização do posto de gasolina onde foi vítima do combustível adulterado, a loira postou um print da tela do celular com o nome e endereço do lugar.