Polícia Militar realiza grande ação solidária de Natal no nordeste paraense

O 5º Batalhão de Policiamento Militar realizou da tarde de quinta-feira,21, uma grande operação de solidariedade na região nordeste do estado, que mobilizou grande parte da corporação em Castanhal, Igarapé-Açu e Curuçá. A campanha "Natal Solidário Polícia Mais Forte” distribuiu cerca de 4 mil brinquedos e cestas básicas.

A arrecadação dos brinquedos e alimentos foi feita durante todo o mês de dezembro pelos policiais e amigos do 5ºBPM e ainda por candidatos ao último concurso da PM que participaram do aulão solidário.

Em Castanhal as doações foram realizadas nos bairros do Jaderlâdia e Propira, ambos são comunidades periféricos e populosas.

“A PM tem sua expertise na preservação da ordem pública e na prevenção do crime e da violência, mas também responsabilidade com a comunidade em momentos como esse. Estamos muito gratos com esse trabalho que foi feito com a ajuda de toda a corporação e dos nossos parceiros. Um dia e muita alegria para todos”, disse o Tenente Coronel Gilberto Cardoso, comandante do 5º BPM.

A Casa da Fraternidade, no Apeú, que cuida de idosos, recebeu doações de alimentos.

A Casa da Fraternidade, no Apeú, que cuida de idosos, recebeu doações de alimentos.

O Natal Solidário Polícia Mais Forte chegou também nas periferias dos municípios de Igarapé-Açu e Curuçá onde brinquedos e cestas básicas foram entregues para famílias em situação de vulnerabilidade social.