Uniwise: amigas criam projeto para doação de cestas básicas para pessoas carentes no Natal

O projeto se chama “Uniwise” e essa palavra é a junção de união com wise que em português significa sábia. Então “união sábia” dá o tom da campanha idealizada pelas amigas e sócias Ane Bailosa e Thais Brito que pretendem doar mais de 100 cestas básicas para a comunidade Pedro Melo, localizada no bairro do Novo Estrela, em Castanhal, no nordeste do Pará.

Esta será a primeira edição do projeto que pretende oferecer não só o alimento para corpo, mas para a alma também. As doações serão entregues no dia 23 de dezembro durante uma grande festa e será o “Dia D”. “Vamos oferecer lanches, música, brincadeiras para as crianças, palavra de Deus e muita alegria”, contou Thais Brito

Mais de cem cestas básicas serão doadas para comunidades carentes (Divulgação/ Arquivo Pessoal/ Thaís Brito)

“Tivemos uma experiência com um trabalho em menor proporção no ano passado com a nossa igreja, mas queremos fazer uma bem maior sem placa de igreja. Queremos sim doar alimento, mas também levar alimento espiritual que vai nutrir a alma dos moradores da comunidade Pedro Melo. São pessoas que moram em uma área carente de tudo”, contou Ane Bailosa.

As idealizadoras do Uniwise são estudantes de publicidade e possuem uma agência de comunicação, a @ orlitha_designeartesanato. “Quando criamos a agência pensamos em vincular nossos trabalhos também ao propósito de fazer algo de cunho social para ajudar pessoas, mas ainda não sabíamos de qual forma. Foi então que o Uniwise nasceu e criamos toda a estratégia de campanha”, contou Ane Bailosa.

Campanha idealizada pelas amigas e sócias Ane Bailosa e Thais Brito pretende doar mais de 100 cestas básicas (Patrícia Baía/ O Liberal)

Alguns dos seus clientes se tornaram os grandes parceiros do Uniwise. “Temos uma rede de apoio. São empresas que são nossas clientes e quando falamos do projeto elas abraçaram. Agora são nossos parceiros e desta forma vamos juntos conseguir alcançar nosso objetivo é ajudar o próximo”, explicou Thais Brito.

O Natal será apenas o ponto de partida da ação social. As meninas pretendem estender o Uniwise a outras datas importantes como a Páscoa e o Dia da Mães. “Estamos com grandes expectativas. O Natal será só começo. Queremos estender também a outras comunidades carentes de Castanhal”, explicou.

Colaboração

As colaborações em dinheiro podem ser feitas por meio do Pix: projetouniwise@gmail.com

Contatos: 988150330 / 982562226