Pesquisa aponta redução da ocupação de leitos covid-19 em todo o Pará

Em comunicado nesta quarta-feira (15), o Governo do Pará informou que a taxa de ocupação de leitos exclusivos para pacientes com covid-19 caiu em todo o estado. As informações são do grupo de monitoramento, que é coordenado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Pará (Fapespa) e reúne 16 pesquisadores de várias instituições.

O professor doutor Marcel Botelho, presidente da Fapespa, reforça: 23,6% dos leitos clínicos disponíveis e 28% dos de UTI estão ocupados no estado. Do total de 293 leitos, 97 estão ocupados. A projeção é de que sejam 67 até 22 de setembro deste ano.

"Temos mais leitos do que ocupação. Aprendemos e não houve colapso na segunda onda, como ocorreu na primeira", explicou Botelho.

A partir de 10 de abril de 2020, foram abertos hospitais de campanha no Pará, chegando a 1,2 mil leitos em Marabá, Belém, Santarém, Altamira e Breves no pico da oferta. "Também abrimos o Hospital Regioinal de Capanema, Hospital Regioinal do Tapajós, Hospital Regioinal do Araguaia e Hospital Regioinal de Castanhal. Abrimos leitos nos hospitais de Redenção, Baixo Amazonas e Juruti", declarou o governador Helder Barbalho (MDB).

"Garantimos que o sistema de remoção aérea fizesse mais de 600 voos de helicópteros e aviões. Isto resultou que nosso estado tivesse hoje um dos menores índices de habitantes com a perda de vidas. Isso não desmerece a solidariedade para com todas as vidas que foram perdidas para a pandemia. Nossa solidariedade a este momento de dor", concluiu Helder.