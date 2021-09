Governo anuncia fechamento do Hospital de Campanha do Hangar

O governador Helder Barbalho comunicou, na manhã desta quarta-feira (15), que devido à taxa de ocupação Hangar, o hospital será desativado em um mês.

O Hospital de Campanha do Hangar, na abertura (em 10 de abril de 2020), foi determinante, junto ao Hospital Abelardo Santos (que mudou de perfil temporariamente), para garantir apoio frente ao fechamento de hospitais de pronto socorro.

Eram 420 leitos clínicos e 260 de UTI. Em setembro deste ano, a oferta reduziu para 160 leitos clínicos e 80 para UTI. A ocupação atual é de 18 clinicos e 18 de UTI.

"Quase 5 mil vidas salvas no Hangar. Isso mostra a medida acertada do Governo do Estado. Face à baixa procura, comunicamos que não estaremos mais encaminhando ao Hangar. Teremos um centro especializado em covid-19, que será em Belém, no hospital Santa Terezinha", disse Helder. Serão 120 leitos, sendo 60 leitos para cada.