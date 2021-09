Pará está com defasagem de 1,4 milhão de doses de vacina contra covid-19

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirma que o estado está em defasagem de 1,4 milhão de doses de vacinas contra covid-19. Por isso, ainda não foi possível chegar a todas as pessoas que necessitam de imunização. A proposta é ampliar a oferta de vacina.

"Estamos dialogando com o Ministério da Saúde para aumentar a oferta de vacina. A Vigilância Sanitária aponta defasagem de vacinas enviadas ao Estado do Pará. Pedimos que o MS reponha 1,4 milhão de doses para repor a oferta e acelerar a vacinação da população de 12 anos para mais", afirmou o governador.

Helder anunciou que na próxima quarta (22), em São Paulo, o Governo do Pará vai receber as doses contratadas junto ao Instituto Butantã. "É a primeira compra direta do Estado ao instituto, para unir esfoços e garantir mais vacinas, para chegar às comunidsdes indígenas, ribeirinhas e quilombolas que ainda não receberam todas as doses previstas", disse.