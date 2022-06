Paulo Moura, presidente da Associação Comercial de Castanhal, fala sobre empreendedorismo

Empreendedor é aquela pessoa que tem vontade de desenvolver algo que venha obter resultados positivos. Não necessariamente um empreendedor é um empresário, como muitas pessoas pensam. O que leva um empreendedor a ter a sua própria empresa são dois fatores: a necessidade e a oportunidade. Quando um funcionário sai de uma empresa ele sente a necessidade de investir em algo para poder sustentar a sua família, e na maioria das vezes quando consegue voltar a CLT, ele abandona o que empreendeu. O empreendedor por oportunidade é aquela pessoa que tem a visão de um negócio e que em algum momento ou local observa que esse negócio só tem a crescer, como os jovens que começam a trabalhar como social media. Eles perceberam que as empresas de hoje em dia necessitam das redes sociais e oferecem o trabalho. Temos então esses dois casos mais comuns no país.

VEJA MAIS

Em Castanhal, o número de pessoas que sentem vontade de empreender só aumenta. Até o começo de 2020, existiam pouco mais de 17 mil empresas. E em meados do mesmo ano, por causa da pandemia, 3.500 pessoas fecharam as empresas, porém antes do final do ano quase 6 mil novas empresas surgiram. Esses novos empresários viram uma nova oportunidade com a pandemia para empreender. Então temos uma cidade empreendedora onde o índice de empreendedorismo é muito elevado, assim como o índice de constituição de pessoa jurídica também é muito alto.

O tempo da estabilidade dessas novas empresas é sempre o mesmo. A partir do terceiro ano. E antes disso tem risco de fechar se o empreendedor não tiver paciência que é um dos requisitos para quem quer ser empreendedor. Paciência no mundo dos negócios é tão importante quanto o conhecimento técnico.

No Brasil ainda existe a cultura de que ficar na informalidade é bem melhor do que formalizar a empresa. Em Castanhal não é diferente. O pensamento desse empreendedor é de que vai passar a pagar impostos altos ao governo, e também ele acha que vai enfrentar muita burocracia.

Um caminho para quem quer empreender de forma segura e correta pode ser o Sebrae. Uma instituição séria onde, quem quer ser um empreendedor recebe a capacitação correta.