Vila do Apeú, em Castanhal, ganha novo complexo gastronômico

Moradores da vila do Apeú, em Castanhal, nordeste do estado, ganharam um complexo gastronômico que fica localizado na praça principal da vila, na avenida Barão do Rio Branco. É a Estação Gourmet Maria Luiza da Silva Lima.

A obra foi entregue pela prefeitura do município, no último domingo (19), com uma grande programação cultural. A Estação Gourmet possui 12 boxes onde são comercializados lanches e comidas típicas paraenses e nordestinas, como a famosa carne de sol do Apeú.

O prefeito de Castanhal, Paulo Titan, ressaltou que a vila do Apeú está vivendo um momento de grandes mudanças e ao mesmo tempo um resgate da cultura e da identidade da comunidade que é tão festeira e alegre. “Com a Estação estamos conseguindo entregar aos moradores do Apeú, emprego, renda e dignidade. Antes, os vendedores comercializavam de qualquer maneira e desta forma poderão oferecer uma qualidade melhor no atendimento aos seus clientes. Tenho certeza que iremos tornar a vila centenária em um centro gastronômico, não só de Castanhal, mas de toda a região nordeste”, disse.

A subprefeita do Apeú enfatizou que muitas pessoas haviam deixado de frequentar a praça porque o local não oferecia estrutura. Antes, as comidas eram comercializadas por ambulantes e de forma improvisada. “Tudo isso representa a volta dos moradores para esse espaço. As pessoas tinham deixado de consumir porque não tinham conforto algum. Agora se tornou até opção de lazer. Devemos destacar que aqui também é ponto de parada de quem vem de Belém e, agora, se torna mais um atrativo turístico de Castanhal”, destacou Elane Marlen.

VEJA MAIS

Cultura

Tradicionalmente conhecido por ser festeiro, o Apeú aproveitou a volta da festa junina após os dois anos da pandemia. A noite reuniu bandas de forró locais e de Belém, quadrilhas roceiras e até os tradicionais bonecos de São Caetano de Odivelas, município da região. “O Apeú estava precisando dessa renovação porque estava esquecido. Eu venho sempre aqui visitar minha família e a vila estava muito triste e nem parecia o Apeú que eu conheci um dia, cheio de festas e bares lotados de gente”, disse a estudante de Belém, Karine Salgado.

A programação cultural reuniu gerações de moradores e trouxe à memória de dona Rita Andrade muitas comemorações vividas na vila. “Vendo toda essa gente aqui me fez lembrar dos antigos carnavais e até comemoração de Copa do mundo. Espero que não acabe esse clima e que a população saiba valorizar”, contou.

Vila centenária

Apeú é uma vila centenária conhecida no campo da cultura popular por seu carnaval com brincadeiras de rua e os tradicionais bloquinhos de família. É também conhecido por seus igarapés de água gelada e escuras, e por suas matas. O nome da vila é o mesmo do principal rio que corta o município. A vila surgiu com a construção da Estrada de Ferro Belém - Bragança, em 1883.

“Viver aqui é um privilégio. Temos muita coisa para mostrar e não só os igarapés maravilhosos, mas a nossa comida, a nossa cultura que precisa ser conhecida. Por isso estamos muito felizes que com esse novo espaço que se tornará ponto turístico”, disse Rosa Bastos.