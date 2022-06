Prefeito de Castanhal, Paulo Titan, fala sobre os desafios para administrar a cidade modelo

Castanhal cresceu muito nos últimos anos, e o comércio sempre foi o ponto forte da economia da cidade, que tem muitos outros desafios. Nesta entrevista para O Liberal, o prefeito Paulo Titan (MDB) fala desses desafios e dos projetos futuros.

Como é ter a economia da cidade focada principalmente no comércio?

É essa mesmo a realidade. Nós nunca tivemos tantas empresas nacionais querendo se instalar em nossa cidade. Isso é extremamente positivo, porém sempre há um ônus: a mobilidade urbana e a infraestrutura tem sido bastante estudadas por nossa gestão, para que possamos ser um polo bem-estruturado tanto para quem quer investir ou para quem quer morar no município.

Como o senhor pensa a médio e longo prazo a infraestrutura do centro comercial para facilitar o fluxo de pessoas? Hoje a dificuldade é muito grande para estacionar.

O aumento do tráfego nas vias urbanas tem nos demandado projetos e ações para melhorar principalmente o estacionamento em nossa avenida principal, a Barão do Rio Branco. Instalamos rotatórias, ciclovias e ciclofaixas (para estimular o uso de bicicletas) e estamos avaliando outras alternativas junto a nossa equipe técnica. A necessidade de melhorias na mobilidade urbana nunca foi tão urgente, mas, para propor soluções, é preciso conhecer bem.

Um dos principais meios de transporte para uma parcela da população é a bicicleta. Castanhal oferece somente condições seguras aos ciclistas na(única) ciclovia da avenida Barão do Rio Branco. Quais os projetos voltados para os ciclistas em outros pontos da cidade?

Nosso projeto é instalar ciclovias e ciclofaixas nas principais vias da cidade. Apenas iniciamos pela Barão do Rio Branco (com extensão até a Vila de Apeú). Os ciclistas nos apontaram essa necessidade e a primeira etapa do trabalho foi aprovada com sucesso. Já está em vias de ser executada a ciclovia na estrada da agrovila de Macapazinho, uma extensão de 11km. Nosso governo é construído com o povo. Essa é uma demanda que veio do povo, cresceu e vai ser, se Deus quiser, ampliada para toda Castanhal.

Muitas ruas estão sendo asfaltadas e outras somente recebendo recapeamento asfáltica, mas como está o serviço de saneamento básico com a colocação de tubos para melhorar o escoamento da água?

Tivemos um período chuvoso intenso, não foi fácil trabalhar no ritmo que trabalhamos com tantas chuvas. Era fazer o serviço de manhã e perder a tarde, mesmo assim mantivemos o fluxo. Nosso trabalho de pavimentação e/ ou recapeamento foi paralelo ao de saneamento básico. Não dá pra fazer um serviço sem o outro, esse é o segredo da eficácia do trabalho da nossa secretaria de obras. Esta semana, por exemplo, estamos colocando tubos de drenagem no Ramal do Cipó, na agrovila do Cupiubá; no Ramal do Brilhante (Bairro São José) e no bairro Campos Lindos.

As agrovilas de Castanhal enfrentam ainda muitos problemas em relação a infraestrutura. Com as fortes chuvas, algumas agrovilas ficaram quase isoladas por causa das condições das vicinais. Porque o asfalto não chega a essas localidades, como em São Raimundo?

A pavimentação foi um problema sério da gestão passada. Fizemos um trabalho intenso para recuperar as ruas de Castanhal. Já foram mais de 150km de asfalto em pouco mais de um ano de gestão e isso, é importante ressaltar, no período chuvoso. Não conseguimos chegar como queríamos nas agrovilas, mas estamos chegando. Macapazinho, por exemplo, vai receber 11km de asfalto e outras agrovilas estão no nosso calendário para o segundo semestre.